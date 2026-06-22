Flick i vendos vulën largimit të një talenti të Barcelonës
Trajneri i Barcelonës, Hansi Flick, ka marrë një vendim të rëndësishëm që mund të ndikojë drejtpërdrejt në planet e klubit gjatë afatit kalimtar të verës.
Sipas raportimeve nga mediat spanjolle, mesfushori i dalë nga 'La Masia', Marc Casado, nuk konsiderohet më një pjesë kyçe e projektit të trajnerit gjerman për sezonin e ardhshëm.
Flick thuhet se i ka bërë të qartë presidentit Joan Laporta dhe drejtuesve sportivë se nuk e sheh 21-vjeçarin si një element të rëndësishëm në skuadër, duke e futur emrin e tij në listën e lojtarëve që mund të largohen.
Situata e Casados ka ndryshuar ndjeshëm brenda pak muajsh. Mesfushori kishte fituar hapësira në ekipin e parë, por konkurrenca e madhe në repartin e mesfushës e ka lënë atë gjithnjë e më larg planeve të stafit teknik.
Me Flick që synon të ketë një skuadër më të qartë dhe me role të përcaktuara, Casado duket se nuk bën pjesë në vizionin afatgjatë të trajnerit.
Barcelona nuk ka ndërmend ta lërë të largohet pa përfitime, por është e gatshme të dëgjojë oferta të përshtatshme.
Në klub vlerësojnë profesionalizmin, përkushtimin dhe formimin e tij në akademi, megjithatë nevojat sportive dhe financiare po peshojnë më shumë në këtë rast.
Një huazim mbetet ende një opsion, por drejtuesit katalanas po shqyrtojnë edhe mundësinë e një transferimi të plotë, duke ruajtur kontroll mbi të ardhmen e lojtarit përmes klauzolave të riblerjes ose përqindjeve nga shitja e ardhshme.
Flick ka treguar se nuk heziton të marrë vendime të vështira, edhe kur bëhet fjalë për futbollistë të lidhur emocionalisht me klubin dhe tifozët.
Për trajnerin gjerman, prioritet mbetet ndërtimi i një skuadre që i përshtatet plotësisht filozofisë së tij.
Tani topi është në fushën e Joan Laportës dhe drejtuesve sportivë. Nëse qëndrimi i Flick nuk ndryshon, Barcelona do të jetë e detyruar të shqyrtojë seriozisht çdo ofertë për Casadon, i cili gjithashtu kërkon më shumë minuta në fushë për të vazhduar zhvillimin e karrierës së tij.
Liga Premier dhe disa klube të tjera evropiane po monitorojnë me vëmendje situatën e mesfushorit spanjoll, ndërsa javët e ardhshme pritet të jenë vendimtare për të ardhmen e tij.
Gjithçka tregon se Marc Casado mund të jetë një nga largimet e verës nga “Camp Nou”, teksa Hansi Flick vazhdon të formësojë Barcelonën sipas ideve të tij. /Telegrafi/