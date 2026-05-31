Filmi "Backrooms" thyen rekord duke fituar mbi 30 milionë euro në tregun amerikan
Filmi "Backrooms", me regji të Kane Parsons, ka thyer rekordin e studios A24 për fundjavën më të suksesshme debutuese.
Filmi arkëtoi rreth 33 milionë euro vetëm të premten në tregun amerikan dhe pritet të arrijë 74–79 milionë euro deri në fund të fundjavës.
Filmi bazohet në serinë virale të Parsons dhe rrëfen historinë e një pronari dyqani mobiliesh që zbulon një portal drejt një dimensioni misterioz përtej botës së njohur.
- YouTube www.youtube.com
Në të luajnë Chiwetel Ejiofor, Renate Reinsve dhe Mark Duplass.Ndër filmat e rinj të fundjavës, komedia familjare "The Breadwinner" debutoi me rreth 2.4 milionë euro të premten dhe pritet të mbledhë afërsisht 6.6 milionë euro deri të dielën.
Ndërkohë, drama e luftës "Pressure" arkëtoi rreth 2.2 milionë euro ditën e parë dhe pritet të arrijë 4.8 milionë euro gjatë fundjavës.
Filmi trajton vendimin e vështirë të Dwight D. Eisenhower për nisjen e operacionit D-Day gjatë Luftës së Dytë Botërore.
Në renditjen e arkëtimeve, vendin e dytë e mbajti "Obsession" me rreth 7.1 milionë euro të premten, ndërsa "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" u rendit i treti me afërsisht 5.7 milionë euro, duke shënuar rënie të ndjeshme krahasuar me debutimin e tij.
Filmi biografik "Michael" vazhdon suksesin në kinema, me të ardhura totale që pritet të arrijnë rreth 299 milionë euro në Amerikën e Veriut pas gjashtë fundjavësh shfaqjeje. /Telegrafi/