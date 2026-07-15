ChatGPT Image Jul 7, 2026, 10_39_06 AM

FIFA do të presë deri në përfundimin e Kupës së Botës për të vendosur sanksione ndaj lojtarëve dhe trajnerëve që kritikuan arbitrimin. Gjatë gjithë turneut, gjyqtarët kanë qenë cak i kritikave të ashpra, përfshirë ato nga trajneri i Anglisë, Thomas Tuchel, mbrojtësi zviceran, Manuel Akanji dhe trajneri i Egjiptit, Hossam Hassan.

FIFA nuk pranoi të komentojë mbi masat e mundshme disiplinore, por burime të njohura me çështjen thanë se masat mund të merren pas turneut.

Sanksionet e mundshme do të varen nga raportet e gjyqtarëve dhe faktorë të tjerë relevantë, raporton New York Times. Organizata botërore e futbollit zbatoi një praktikë të ngjashme pas Kupës së Botës në Katar katër vjet më parë, kur ndëshkoi disa federata kombëtare.

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Kritikat e Tuchel pas fitores ndaj Meksikës

Pas fitores së Anglisë kundër Meksikës në fazën e 1/8-tës, në të cilën mbrojtësi Jarell Quansah u përjashtua, trajneri Tuchel kritikoi gjyqtarin australian Alireza Faghani.

“Thjesht nuk është në nivelin e duhur. Gjyqtari mund të përjashtojë çdo lojtar në çdo kohë. Ai është i paparashikueshëm, nuk ka qëndrueshmëri në vendimet e tij. Gjithashtu kemi dy gjyqtarë të katërt që të bërtasin sapo del nga zona me një këmbë. Thjesht nuk është mjaftueshëm mirë", tha Tuchel për performancën e gjyqtarit.

Egjiptianët janë të zemëruar pas humbjes së Argjentinës

Kritikat më të ashpra erdhën pas humbjes së Egjiptit nga Argjentina në fazën e 1/8-tës, dhe gjyqtari francez Francois Letexier u kritikua ashpër.

"Ne ishim më të mirë në gjithçka, por rezultati u ndikua nga faktorë në fushë, si dhe ata jashtë fushës para ndeshjes. Është e qartë se presioni që argjentinasit i ushtruan gjyqtarit para ndeshjes pati sukses sepse ata u rebeluan kundër tij, duke përmendur Francën. Duket se presioni nga pala argjentinase ndaj gjyqtarit çoi në këtë rezultat", tha trajneri i Egjiptit, Hossam Hassan.

Sulmuesi egjiptian Mostafa Ziko shkoi një hap më tej, duke thënë se Letexier "shkatërroi të gjitha përpjekjet tona me vendimet e tij".

"Ne ishim duke udhëhequr 2-0 dhe nuk ka asgjë që mund të bëjmë në lidhje me këtë, gjithçka është në duart e Zotit. Ne donim t'ju bënim të gjithëve të lumtur, por nuk ishte e thënë të ndodhte. Faji i gjyqtarit. Trofeu është për Argjentinën”, tha Zico pas humbjes.

Akanji: Nuk kam përjetuar kurrë një gjykim kaq të njëanshëm

Manuel Akanji ishte gjithashtu i pakënaqur me gjyqtarët, pasi Zvicra e tij u mposht nga Argjentina në çerekfinale.

"Është e vështirë kur ke një gjyqtar kundër teje. Çdo gjë e vogël u gjykua kundër nesh. Çdo simulim dhe çdo shkelje nga argjentinasit mbeti e pandëshkuar. Normalisht nuk flas për gjyqtarët, por kurrë nuk kam përjetuar një gjykim kaq të njëanshëm si sot", ka thënë Akanji për gjyqtarin portugez Joao Pinheiro.

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Collina mbron gjyqtarët

Në gara të tjera, siç është Liga Premier, komente të tilla do të rezultonin shpejt në një gjobë ose pezullim, por FIFA po përmbahet nga ndërmarrja e veprimeve derisa të përfundojë turneu.

Drejtori kryesor i gjyqtarëve të FIFA-s, Pierluigi Collina, është përballur me akuzat se gjyqtarët janë të anshëm ndaj Argjentinës.

"Askush nuk duhet të vërë në dyshim integritetin e gjyqtarëve në Kupën e Botës FIFA. Kur kjo ndodh, mund të provokojë reagime që çojnë në kërcënime kundër tyre dhe familjeve të tyre. Kjo nuk është e drejtë", tha Collina në një deklaratë javën e kaluar. /Telegrafi/

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