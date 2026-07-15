FIFA përgatit ndëshkime për lojtarët dhe trajnerët që kritikuan gjyqtarët pas Kupës së Botës
FIFA do të presë deri në përfundimin e Kupës së Botës për të vendosur sanksione ndaj lojtarëve dhe trajnerëve që kritikuan arbitrimin. Gjatë gjithë turneut, gjyqtarët kanë qenë cak i kritikave të ashpra, përfshirë ato nga trajneri i Anglisë, Thomas Tuchel, mbrojtësi zviceran, Manuel Akanji dhe trajneri i Egjiptit, Hossam Hassan.
FIFA nuk pranoi të komentojë mbi masat e mundshme disiplinore, por burime të njohura me çështjen thanë se masat mund të merren pas turneut.
Sanksionet e mundshme do të varen nga raportet e gjyqtarëve dhe faktorë të tjerë relevantë, raporton New York Times. Organizata botërore e futbollit zbatoi një praktikë të ngjashme pas Kupës së Botës në Katar katër vjet më parë, kur ndëshkoi disa federata kombëtare.
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Kritikat e Tuchel pas fitores ndaj Meksikës
Pas fitores së Anglisë kundër Meksikës në fazën e 1/8-tës, në të cilën mbrojtësi Jarell Quansah u përjashtua, trajneri Tuchel kritikoi gjyqtarin australian Alireza Faghani.
“Thjesht nuk është në nivelin e duhur. Gjyqtari mund të përjashtojë çdo lojtar në çdo kohë. Ai është i paparashikueshëm, nuk ka qëndrueshmëri në vendimet e tij. Gjithashtu kemi dy gjyqtarë të katërt që të bërtasin sapo del nga zona me një këmbë. Thjesht nuk është mjaftueshëm mirë", tha Tuchel për performancën e gjyqtarit.
Egjiptianët janë të zemëruar pas humbjes së Argjentinës
Kritikat më të ashpra erdhën pas humbjes së Egjiptit nga Argjentina në fazën e 1/8-tës, dhe gjyqtari francez Francois Letexier u kritikua ashpër.
"Ne ishim më të mirë në gjithçka, por rezultati u ndikua nga faktorë në fushë, si dhe ata jashtë fushës para ndeshjes. Është e qartë se presioni që argjentinasit i ushtruan gjyqtarit para ndeshjes pati sukses sepse ata u rebeluan kundër tij, duke përmendur Francën. Duket se presioni nga pala argjentinase ndaj gjyqtarit çoi në këtë rezultat", tha trajneri i Egjiptit, Hossam Hassan.
Sulmuesi egjiptian Mostafa Ziko shkoi një hap më tej, duke thënë se Letexier "shkatërroi të gjitha përpjekjet tona me vendimet e tij".
"Ne ishim duke udhëhequr 2-0 dhe nuk ka asgjë që mund të bëjmë në lidhje me këtë, gjithçka është në duart e Zotit. Ne donim t'ju bënim të gjithëve të lumtur, por nuk ishte e thënë të ndodhte. Faji i gjyqtarit. Trofeu është për Argjentinën”, tha Zico pas humbjes.
Akanji: Nuk kam përjetuar kurrë një gjykim kaq të njëanshëm
Manuel Akanji ishte gjithashtu i pakënaqur me gjyqtarët, pasi Zvicra e tij u mposht nga Argjentina në çerekfinale.
"Është e vështirë kur ke një gjyqtar kundër teje. Çdo gjë e vogël u gjykua kundër nesh. Çdo simulim dhe çdo shkelje nga argjentinasit mbeti e pandëshkuar. Normalisht nuk flas për gjyqtarët, por kurrë nuk kam përjetuar një gjykim kaq të njëanshëm si sot", ka thënë Akanji për gjyqtarin portugez Joao Pinheiro.
Collina mbron gjyqtarët
Në gara të tjera, siç është Liga Premier, komente të tilla do të rezultonin shpejt në një gjobë ose pezullim, por FIFA po përmbahet nga ndërmarrja e veprimeve derisa të përfundojë turneu.
Drejtori kryesor i gjyqtarëve të FIFA-s, Pierluigi Collina, është përballur me akuzat se gjyqtarët janë të anshëm ndaj Argjentinës.
"Askush nuk duhet të vërë në dyshim integritetin e gjyqtarëve në Kupën e Botës FIFA. Kur kjo ndodh, mund të provokojë reagime që çojnë në kërcënime kundër tyre dhe familjeve të tyre. Kjo nuk është e drejtë", tha Collina në një deklaratë javën e kaluar. /Telegrafi/