FIFA iu përgjigj akuzave dhe shpjegoi pse Egjipti nuk u dëmtua: Infantino nuk mund të ndikojë te gjyqtarët
Kreu i gjyqtarëve të futbollit të FIFA-s, Pierluigi Collina, lëshoi një njoftim për shtyp pas akuzave në rritje kundër FIFA-s se ndeshjet e Kupës së Botës ishin të manipuluara.
Nga të gjitha anët po vijnë ankesa se Argjentina është hapur e favorizuar në kampionatin botëror, dhe kulmi i akuzave erdhi nga kampi i ekipit kombëtar egjiptian, i cili u mposht me rezultatin 3-2 në fazën e 1/8-tës së Kupës së Botës kundër Argjentinës.
Egjiptianët besojnë se u dëmtuan rëndë në atë ndeshje, dhe futbollisti i kësaj kombëtareje, Ziko, tha se: "Argjentina e ka fituar tashmë trofeun dhe se Kupa e Botës është e kurdisur".
Në mbrojtje të FIFA-s doli njeriu i parë i saj te gjyqtarët, Pierluigi Collina, i cili thotë se diskutimi konstruktiv është gjithmonë i mirëpritur, por jo akuzat pa bazë.
“Sigurisht, diskutimi konstruktiv rreth vendimeve do të jetë gjithmonë pjesë e futbollit, por akuzat e pabaza nuk kanë vend në sportin tonë. Askush nuk mund të vërë në dyshim integritetin e gjyqtarëve në ndeshjet e Kupës së Botës. Kur kjo ndodh, mund të shkaktojë reagime që çojnë në kërcënime ndaj tyre dhe familjeve të tyre. Kjo nuk është e drejtë", filloi Collina në një deklaratë.
Italiani i famshëm thotë se presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino, nuk mund të ndikojë në gjykim.
"Po kështu, askush nuk mund të pretendojë se arbitrimi i FIFA-s mund të ndikohet nga kushdo, madje as nga Presidenti i FIFA-s, Gianni Infantino. Ai gjithmonë ka treguar mbështetjen e tij të plotë për ekipin e gjyqtarëve të FIFA-s, duke na besuar që të punojmë me pavarësi të plotë. Gjyqtarët marrin vendime të drejta dhe, ashtu si lojtarët dhe trajnerët, përpiqen gjithmonë të japin më të mirën e tyre", shton italiani.
Collina, i cili kohët e fundit analizoi futjen e rregullave të reja për Kupën e Botës, reflektoi mbi incidentet e lartpërmendura që zemëruan Egjiptin dhe shpjegoi pse u mor vendimi i saktë në të dyja rastet.
"Pas çdo goli të shënuar, VAR kontrollon Fazën e Posedimit Sulmues (APP). Nëse gjendet një faull gjatë veprimit që ndikoi në golin, VAR do të rekomandojë një rishikim në fushë. Nuk ka një kufi të përcaktuar për distancën nga goli ose kohën midis incidentit dhe golit. Një shembull i kësaj ndodhi në ndeshjen Argjentinë kundër Egjiptit, ku numri 19 i Egjiptit, Marëan Attia, me sa duket shkeli në këmbën e numrit 6 të Argjentinës, Lisandro Martinez. Ne besojmë se një faull është një faull. Pavarësisht nëse faulli duket i qartë, nëse gjyqtari nuk e pa atë në fushën e lojës, VAR mund të ndërhyjë", shpjegoi Collina situatën nga ndeshja midis Egjiptit dhe Argjentinës.
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Ai shpjegoi gjithashtu pse goli i tretë i Argjentinës ishte i rregullt, edhe pse egjiptianët kishin kërkuar një penallti në fillim të ndeshjes.
"Gjithashtu, nëse nuk gjendet asnjë faull në përgatitjet për një gol, VAR do të informojë gjyqtarin. Të qëndrosh mbi këmbën e kundërshtarit është një faull, ndërsa një mbrojtës që prek fillimisht topin dhe më pas bën kontakt normal me futbollistin nuk ka kryer një faull. Përsëri, një shembull i kësaj ndodhi në fund të të njëjtës ndeshje. Gjyqtari dhe VAR konsideruan se kishte kontakt normal me futbollin midis numrit 10 të Egjiptit, Mohamed Salah, dhe numrit 19 të Argjentinës, Julian Alvarez", përfundoi i pari i gjyqtarëve të futbollit, Pierluigi Collina. /Telegrafi/