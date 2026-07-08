Egjipti i dërgoi një ankesë zyrtare FIFA-s dhe po kërkon dënime drastike, ata veçuan dy gabime themelore
Federata Egjiptiane e Futbollit ka paraqitur zyrtarisht një ankesë në organin qeverisës të futbollit botëror (FIFA) në lidhje me arbitrimin e ndeshjes së fazës së 1/8-ave të Kupës së Botës, ku Argjentina fitoi me rikthim 3-2.
Siç raportohet nga media të njohura botërore si RMC Sport dhe TyC Sports, egjiptianët besojnë se janë dëmtuar rëndë dhe po kërkojnë një hetim të menjëhershëm, si dhe dënime drastike për gjyqtarët.
Shënjestra kryesore e zemërimit të tyre është gjyqtari francez François Letexier, për të cilin, së bashku me asistentët e tij, Egjipti po kërkon një pezullim deri në fund të garës.
Në ankesën e tyre, Egjipti citon dy gabime themelore, që sipas mendimit të tyre, formësuan drejtpërdrejt rezultatin përfundimtar dhe i eliminuan nga turneu.
Gol i anuluar nga Ziko në minutën e 58-të: Mostafa Ziko shënoi për 2-0 ndaj Argjentinës, por goli u anulua sepse gjyqtari e vlerësoi se Marëan Attia bëri faull në fillim të aksionit. Egjiptianët pretendojnë se ky vendim është plotësisht i pajustifikuar.
Penalltia e mos dhënë ndaj Salahut para golit të tretë të Argjentinës: Një situatë tjetër e diskutueshme ndodhi në aksionin që i parapriu golit të tretë vendimtar të Argjentinës të shënuar nga Enzo Fernandez. Egjiptianët pretendojnë se Mohamed Salahu u faullua, por VAR-i nuk reagoi dhe as nuk e kontrolloi fare situatën.
🚨🚨 L’ÉGYPTE 🇪🇬 A DÉPOSÉ UNE PLAINTE SUR L’ARBITRAGE APRÈS LE MATCH FACE À L’ARGENTINE 🇦🇷 ! 😤
Elle exige l'ouverture d'une enquête après plusieurs décisions qu'elle estime mauvaises :
👉 le but refusé à Mostafa Ziko (58e) pour une faute de Marwan Attia à l'origine de la… pic.twitter.com/iLBu4o82BT
— Actu Foot (@ActuFoot_) July 8, 2026
Kjo ndeshje shkaktoi menjëherë polemika të mëdha në botën e futbollit. Ndërsa Argjentina feston avancimin në një ndeshje dramatike, FIFA përballet me një detyrë të vështirë në përgjigjen ndaj presionit zyrtar nga Kajro, por edhe nga pjesa tjetër e botës.
Mbetet për t’u parë nëse gjyqtari Letexier dhe asistentët e tij do të përballen me pasojat apo nëse FIFA, si zakonisht, do të mbrojë gjyqtarët e saj. /Telegrafi/