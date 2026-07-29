Mancini i sigurt në sukses: Jam këtu për ta rikthyer Italinë aty ku e meriton
Roberto Mancini ka deklaruar se synimi i tij është ta rikthejë Italinë në elitën e futbollit botëror, pasi u emërua sërish përzgjedhës i kombëtares italiane.
Pas një kërkimi intensiv për zëvendësuesin e Gennaro Gattusos, Federata Italiane e Futbollit konfirmoi të martën rikthimin e Mancinit në stolin e "Azzurrëve".
Gjatë javëve të fundit, emra të njohur si Pep Guardiola, Carlo Ancelotti dhe Andrea Pirlo u përfolën për këtë post. Madje, marrëveshja me Pirlon thuhet se dështoi në momentet e fundit, duke i hapur rrugën rikthimit të Mancinit.
Tekniku italian drejtoi kombëtaren nga viti 2018 deri në vitin 2023, periudhë në të cilën fitoi Kampionatin Evropian Euro 2020. Megjithatë, Italia dështoi të kualifikohej për Kupën e Botës 2022, ndërsa Mancini u largua më pas për të marrë drejtimin e Arabisë Saudite.
Në 58 ndeshje si përzgjedhës i Italisë, ai regjistroi 38 fitore, 12 barazime dhe tetë humbje.
Italia ka munguar në tri Kupat e fundit të Botës, ndaj Mancini pranon se kombëtarja ka nevojë për një rindërtim të plotë.
“Fati më ka dhënë një tjetër mundësi falë presidentit Malago dhe jam këtu për ta rikthyer Italinë aty ku e ka vendin”.
“Dua të fitoj një trofe të madh, ndoshta edhe dy. Pastaj dua të qëndroj më gjatë sesa kontrata ime, nëse është e mundur”.
“Pavarësisht asaj që ndodhi në vitin 2023, objektivi është gjithmonë të fitojmë dhe të luajmë futboll të bukur. Jam i bindur se i kemi lojtarët e duhur, sidomos të rinjtë”, deklaroi Mancini në konferencën e tij të parë për media pas rikthimit.
Ndeshja e parë e Mancinit në mandatin e tij të dytë do të zhvillohet më 25 shtator ndaj Belgjikës në Ligën e Kombeve.
Gjatë pushimit të ardhshëm të kombëtareve, Italia do të përballet gjithashtu dy herë me Turqinë dhe një herë me Francën, në kuadër të fushatës së saj në Ligën e Kombeve./Telegrafi/