Yakin kundër VAR-it pas eliminimit nga Argjentina: Futbolli nuk fitoi, vendimi ishte i pabesueshëm
Trajneri i Zvicrës, Murat Yakin, ka kritikuar ashpër vendimin kontrovers të VAR-it, për të cilin beson se i kushtoi skuadrës së tij një vend në gjysmëfinalet e Kupës së Botës.
Zvicra u eliminua nga Argjentina pas humbjes 3-1 në kohën shtesë, në një ndeshje dramatike ku skuadra evropiane luajti për një pjesë të madhe të takimit me një lojtar më pak.
Momenti që ndryshoi rrjedhën e ndeshjes ishte përjashtimi i Breel Embolos në pjesën e dytë.
Fillimisht, gjyqtari akordoi faull në favor të Zvicrës pas një kontakti mes sulmuesit dhe Leandro Paredes, por pas ndërhyrjes së VAR-it vendimi u anulua dhe Embolo u ndëshkua me kartonin e dytë të verdhë për simulim.
Argjentina përfitoi nga epërsia numerike dhe në kohën shtesë shënoi dy herë me Julian Alvarez dhe Lautaro Martinez, duke siguruar kualifikimin në gjysmëfinale.
Pas ndeshjes, Yakin e cilësoi përjashtimin e Embolos si momentin vendimtar të sfidës.
“U ndëshkuam për shkak të një gabimi. Nuk kishte asnjë arsye për atë karton. Nuk e kuptoj. Ishte një situatë e pafajshme, nuk kishte asgjë të qëllimshme”, deklaroi trajneri zviceran.
Yakin vuri në pikëpyetje edhe vendimin e gjyqtarit, edhe ndërhyrjen e teknologjisë VAR.
“Ky vendim ishte thjesht i pabesueshëm. Nuk jam aspak dakord me të. Kishte kontakt të qartë dhe nuk e kuptoj se si gjyqtari dhe VAR-i arritën në atë përfundim”, shtoi ai.
Megjithatë, trajneri zviceran nuk akuzoi zyrtarët për favorizim ndaj Argjentinës.
“Nuk do të thoja se ata ishin të favorizuar. Ishte një ndeshje e drejtë dhe e hapur. Të dyja skuadrat luajtën futboll. Sot futbolli nuk fitoi”, theksoi Yakin.
Trajneri 50-vjeçar pranoi se vendimi i diskutueshëm ndikoi drejtpërdrejt në rezultatin përfundimtar.
“U ndëshkuam nga një gabim. Ishte një moment vendimtar që përcaktoi fatin e ndeshjes. Mund të ankohemi tani, por duhet ta përgëzoj Argjentinën”, tha ai.
Pavarësisht zhgënjimit të madh, rrugëtimi i Zvicrës në këtë Botëror mbetet historik, pasi kjo ishte paraqitja e saj më e mirë në Kupën e Botës në më shumë se 70 vite. /Telegrafi/