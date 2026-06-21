Festa super luksoze për 16-vjetorin e djalit të Cristiano Ronaldos
Georgina Rodriguez, e fejuara e Cristiano Ronaldos, ka ndarë me ndjekësit në rrjetet sociale momente nga festa luksoze e ditëlindjes së 16-të të djalit të madh të futbollistit, Cristiano Ronaldo Jr.
Festa madhështore është organizuar nga Georgina dhe është mbajtur në një vilë luksoze, ku i gjithë ambienti ishte dekoruar me numrin “16”, ndërsa të pranishëm ishin familjarë dhe miq të ngushtë të djalit.
Në pamjet e publikuara në TikTok, Ronaldo Jr shihet duke festuar me shoqërinë e tij, ndërsa në tavolinë janë shërbyer ushqime tradicionale si paella, ëmbëlsira dhe një tortë e veçantë, të cilën ia solli vetë Georgina.
Foto: TikTok
Atmosfera është shoqëruar edhe nga një grup që këndoi për ditëlindje.
Edhe pse Cristiano nuk ishte i pranishëm fizikisht për shkak të angazhimeve me kombëtaren e Portugalisë, festa është ndjekur edhe përmes transmetimeve të ndeshjeve në ekran të madh.
Foto: Instagram
Georgina i ka dedikuar një mesazh emocional Ronaldo Jr, duke e quajtur gjithmonë 'djali i saj i vogël', pavarësisht se tashmë është pothuajse i rritur, dhe i ka uruar shëndet, dashuri dhe sukses në jetë.
Cristiano Ronaldo Jr është djali i madh i yllit portugez, i lindur nga një lidhje e mëparshme e futbollistit.
Foto: TikTok
Ronaldo dhe Georgina kanë gjithashtu fëmijë së bashku dhe jetojnë një jetë mes luksit dhe angazhimeve ndërkombëtare të futbollistit, i cili aktualisht luan në Arabinë Saudite.
Çifti u fejua në vitin 2025 pas një lidhjeje disavjeçare, ndërsa mbeten një nga çiftet më të ndjekur dhe më të komentuar në botën e showbiz-it dhe sportit. /Telegrafi/
Foto: TikTok
Foto: TikTok