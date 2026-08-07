Fenerbahce planifikon transferimin befasues të yllit të Real Madridit
Gjiganti turk, Fenerbahce thuhet se po planifikon një transferim befasues të sulmuesit të Real Madridit, Endrick, gjatë kësaj vere.
Sipas mediumit turk Fanatik, drejtori ekzekutiv i Fenerbahçes, Cihan Kamer, po planifikon të udhëtojë për në Madrid për të zhvilluar bisedime me sulmuesin e Real Madridit, Endrick.
Gjigantët turq po bëjnë presion për të bindur sulmuesin brazilian që të pranojë propozimin e tyre.
Fenerbahçe'nin futboldan sorumlu yöneticisi Cihan Kamer, Endrick’i ikna etmek için bir kez daha Madrid’e giderek Brezilyalı oyuncu ile görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. pic.twitter.com/WR7V1HqlDD
— Fanatik (@fanatikcomtr) August 7, 2026
E ardhmja e 20-vjeçarit në Santiago Bernabeu është vënë në dyshim që nga ardhja e Carlos Espit nga Levante, i blerë për 25 milionë euro.
Trajneri Jose Mourinho thuhet se e sheh Espin si një zëvendësues të mundshëm për Kylian Mbappe dhe nuk mund t’i garantojë Endrickut më shumë kohë loje.
Si rezultat, thashethemet për largimin e Endrick kanë qenë në rritje dhe i riu brazilian pritet të marrë një vendim sa më shpejt që është e mundur në lidhje me të ardhmen e tij.
Ai e kaloi gjysmën e dytë të sezonit të kaluar i huazuar te Lyon, ku tregoi potencialin e tij të klasit botëror. /Telegrafi/