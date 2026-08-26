Andi Zeqiri në udhëkryq - mes milionave të Polonisë, apo rikthimit në Belgjikë
Andi Zeqiri pritet të largohet nga Widzew Lodz, pavarësisht pagës së lartë që përfiton në klubin polak. Sulmuesi zviceran po shqyrton rikthimin në Belgjikë, ku interesim për të ka shfaqur ish-klubi i tij, Standard Liège.
Zeqiri, 27-vjeçar, po kalon një periudhë të vështirë te Widzew Lodz. Ai nuk është përfshirë në asnjërën nga pesë ndeshjet e para të këtij sezoni në Ekstraklasë.
Situata e tij u përkeqësua që nga marsi i vitit 2026, kur në krye të skuadrës erdhi trajneri Aleksandar Vuković. Nën drejtimin e tij, Zeqiri ishte titullar vetëm në një ndeshje dhe në shtatë të tjera u aktivizua nga stoli.
Në shtatë ndeshjet e fundit të kampionatit sezonin e kaluar, ai luajti vetëm 25 minuta, ndërsa mungesa e minutave bëri që të mos ishte në garë për një vend në përfaqësuesen e Zvicrës për Kupën e Botës.
Paga e lartë pengon rikthimin në Zvicër
Zeqiri përfiton rreth 1.5 milionë euro neto në vit në Poloni, një shifër që e bën të vështirë rikthimin e tij në Superligën zvicerane.
Një nga klubet që kishte shqyrtuar mundësinë e transferimit ishte Sioni, por presidenti Christian Constantin e ka bërë të qartë se paga e lojtarit është problem.
“Andi fiton shumë në Poloni. Është e komplikuar”, ka deklaruar Constantin.
Standard Liege interesohet për Zeqirin
Tani, sipas ekspertit belg të transferimeve Sacha Tavolieri, Standard Liège po shqyrton rikthimin e Zeqirit.
Sulmuesi zviceran ka luajtur më parë për klubin belg, në sezonin 2024/25, kur ishte i huazuar nga Genk. Aventura e tij në Liège ishte mjaft pozitive, pasi në 26 ndeshje shënoi 10 gola dhe dhuroi katër asistime.
Standardi po kërkon një sulmues të ri pasi Dennis Eckert Ayensa pritet të largohet nga klubi. /Telegrafi/