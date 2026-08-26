Aflatoksina në qumësht, AUV urdhëron tërheqjen nga tregu të produktit “Land”
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka urdhëruar tërheqjen e menjëhershme nga tregu të qumështit UHT “Land” 3.2%, pasi autoritetet kompetente të Maqedonisë së Veriut kanë raportuar konstatimin e Aflatoksinës M1 mbi nivelin e lejuar.
Sipas njoftimit të AUV-së, produkti është prodhuar nga ABRAZEN L.L.C. (Qumështorja VITA), me numër të stabilimentit RKS-014.
“Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV) ka pranuar informacion zyrtar nga autoritetet kompetente të Republikës së Maqedonisë së Veriut për konstatimin e Aflatoksinës M1 mbi nivelin e lejuar në qumështin UHT “Land” 3.2%, të prodhuar nga ABRAZEN L.L.C. (Qumështorja VITA), stabilimenti RKS-014”, thuhet në njoftim.
AUV ka bërë të ditur se, pas pranimit të informacionit zyrtar, ka urdhëruar tërheqjen e menjëhershme të produkteve të identifikuara si të prekura dhe ka nisur kontrollet zyrtare për verifikimin e gjurmueshmërisë.
Sipas AUV-së, në bazë të Ligjit Nr. 08/L-120 për Ushqim, një produkt ushqimor konsiderohet i dëmshëm dhe i pasigurt për konsum kur përmban mykotoksina mbi kufirin e lejuar.
Agjencia ka njoftuar se, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministrinë e Shëndetësisë, do të përcaktojë masat e mëtejshme ndaj stabilimentit RKS-014 – ABRAZEN L.L.C. (Qumështorja VITA).
AUV ka bërë të ditur se publiku do të informohet për masat dhe zhvillimet e mëtejshme lidhur me këtë rast. /Telegrafi/