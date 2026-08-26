20-vjeçari nga Kosova mbytet në liqenin e Komanit teksa lahej me miqtë
Një ngjarje e rëndë është regjistruar pasditen e sotme në Liqenin e Komanit, në vendin e quajtur “Breg Lumi”, në Fierzë të Tropojës.
Rreth orës 17:30, një shtetas kosovar, L. D., rreth 20 vjeç, dyshohet se është mbytur teksa lahej në liqen.
I riu ka qenë në shoqërinë e disa miqve në momentin kur ka ndodhur ngjarja.
Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po punon për dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe zbardhjen e saj. /tch/
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