Droga brenda burgut 313 në Tiranë, kokaina si guaska dhe kanabisi si karkaleca, si u fsheh lënda narkotike brenda makaronave të gatuara
Gjatë një kontrolli të zhvilluar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve dhe Agjencia e Mbikëqyrjes në Sistemin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale ditën e djeshme u gjet një sasi e dyshuar lënde narkotike në burgun 313 në Tiranë.
Në pamje të parë është e qartë që janë makarona të gatuara, por nuk janë vetëm makarona. Brenda tyre gjendet kokainë dhe hashash i fshehur dhe që ishte destinuar për në burg.
Gazetarja Anila Hoxha jep detaje të konfirmuara mbi aksionin e ditës së djeshme, ku kokaina dhe kanabisi ishin porositur në telefon nga i burgosuri, shtetasi O. Asllani dhe ushqimi u mor përsipër të dorëzohej nga shtetasi A.Xhamet, i afërti i tij, i cili u arrestua për futje të sendeve të ndaluara në burg.
Hetimet kishin nisur 15 ditë më parë mbas regjistrimit të një bisede të të burgosurit, i cili shfaqej i gëzuar për ushqim special që do t’i sillej në qeli.
Nga aksioni i djeshëm janë gjetur 12 doza të dyshuara kokainë dhe 17 doza të dyshuara kanabis sative. /tch/