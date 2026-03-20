Familja e Chuck Norris i thotë lamtumirë aktorit me një mesazh emocional: Ai frymëzoi miliona njerëz me punën dhe disiplinën e tij
Aktori legjendar dhe mjeshtri i arteve marciale Chuck Norris ka ndërruar jetë në moshën 86-vjeçare. Lajmin për vdekjen e tij e konfirmoi familja e tij në rrjetet sociale, ku i dhanë lamtumirën me një mesazh prekës.
Në një postim në profilin e Norris në Instagram, ata deklaruan se Norris ndërroi jetë dje në mëngjes i rrethuar nga të dashurit e tij, duke theksuar se donin t’i mbanin detajet e vdekjes së tij brenda rrethit familjar.
"Me hidhërim të thellë, familja jonë ndan lajmin për ndarjen e papritur nga jeta të të dashurit tonë Chuck Norris dje në mëngjes. Ndërsa dëshirojmë t'i mbajmë rrethanat private, duam që ju të dini se ai ishte i rrethuar nga familja e tij dhe ndërroi jetë në paqe. Për botën, ai ishte një artist marcial, një aktor dhe një simbol i forcës. Për ne, ai ishte një bashkëshort i përkushtuar, një baba dhe gjysh i kujdesshëm, një vëlla i jashtëzakonshëm dhe zemra e familjes sonë".
Ata gjithashtu nxorën në pah rrugën e tij të jetës dhe ndikimin që ai kishte tek të tjerët.
"Ai jetoi me besim, qëllim dhe përkushtim të palëkundur ndaj njerëzve që i donte. Përmes punës, disiplinës dhe mirësisë së tij, ai frymëzoi miliona njerëz në mbarë botën dhe la një gjurmë të qëndrueshme në kaq shumë jetë. Edhe pse zemrat tona janë të thyera, jemi thellësisht mirënjohës për jetën që ai jetoi dhe momentet e paharrueshme që patëm fatin të ndanim me të. Dashuria dhe mbështetja që mori nga fansat në mbarë botën kishin shumë rëndësi për të, dhe familja jonë është sinqerisht mirënjohëse për këtë. Për të, ju nuk ishit vetëm fansa, ju ishit miqtë e tij", theksuan ata.
Së fundmi, ata reflektuan edhe mbi mbështetjen që morën gjatë kohërave të vështira.
"E dimë që shumë prej jush kanë dëgjuar për shtrimin e tij të fundit në spital dhe jemi vërtet mirënjohës për lutjet dhe mbështetjen që i keni treguar. Ndërsa vajtojmë për këtë humbje, ju lutemi me mirësi të respektoni privatësinë e familjes sonë gjatë kësaj kohe. Faleminderit që e doni atë me ne", thanë ata në fund të postimit.