Fabrizio Romano sjell prapaskenat: Real Madridi ende s’është dorëzuar për Michael Olise
Real Madridi po e ndjek me vëmendje situatën e Michael Olises, por ende nuk ka bërë një ofertë zyrtare, pasi Bayerni i Munichut e konsideron sulmuesin francez të pashitshëm. Kështu raporton gazetari i njohur i merkatos, Fabrizio Romano.
Sipas tij, drejtuesit e klubit madrilen janë të gatshëm të veprojnë menjëherë nëse gjatë afatit kalimtar ndryshon situata dhe hapet mundësia për negociata.
Bayerni e ka bërë të qartë qëndrimin e tij, duke e konsideruar Olisen një pjesë thelbësore të projektit afatgjatë. Për këtë arsye, Real Madridi po pret vetëm në rast se rrethanat ndryshojnë përpara se të ndërmarrë hapa konkretë.
Raportimet bëjnë të ditur se presidenti Florentino Perez e sheh 24-vjeçarin si "Galaktikun" e ardhshëm të klubit, pasi beson se profili i tij përputhet me strategjinë afatgjatë të transferimeve të Real Madridit.
Megjithatë, vendosmëria e Bayernit për ta mbajtur lojtarin ka bërë që bisedimet të mos nisin.
Përndryshe, zhvillime pritet të ketë pas Kupës së Botës, gjithnjë në rast që Olise shpreh dëshirë për t’u larguar nga “Allianz Arena”, me Realin që do të ishte gati për të ofruar mbi 200 milionë euro.
Olise iu bashkua Bayernit nga Crystal Palace në vitin 2024 dhe ka kontratë deri në verën e vitit 2029. Pas një sezoni mbresëlënës me klubin bavarez dhe kombëtaren e Francës, ai është shndërruar në një nga sulmuesit më të kërkuar në futbollin evropian, ndërsa Bayerni nuk ka ndërmend të heqë dorë nga shërbimet e tij./Telegrafi/