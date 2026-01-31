“Është pervers”, Miri përballet me deklaratën e babait të Selinës, banori: Jam i fyer, do ndryshoj qëndrim ndaj saj
Në mbrëmjen e sotme, Miri hapi Kutinë e Pandorës, ku përveç një takimi të veçantë me vajzën e tij, u përball edhe me një akuzë të rëndë nga babai i Selin.
“Duhet të merrni psikologë që të shohin perversitetin e tij”, ishte fjalia që Miri dëgjoi nga deklarata e babait të Selin.
“Ndihem i fyer sepse nuk ka qenë ky qëllimi, nuk jam pervers, kam parimet e mia në jetë, e di çfarë është dashuria e prindit për vajzën, jam munduar të mbaj distancë për të mos u keqkuptuar. Nëse është ndjerë i cenuar, i kërkoj ndjesë, por nuk ka qenë ky qëllimi”, tha Miri.
Kur u pyet nëse kjo do të ndryshojë qëndrimin e tij ndaj Selin, ai u shpreh: “Unë e kam parë me admirim atë vajzë sepse për moshën që ka kam pasur vlerësim. Shpesh e shikoj me syrin si vajzën time dhe them dashtë Zoti vajza ime bëhet një ditë si ajo. Patjetër që do ketë ndryshim. Do e vazhdoj marrëdhënien siç do të rezervohem, sepse nuk dua të perceptohem te ata siç jam perceptuar”. /Telegrafi/
