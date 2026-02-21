Eric Dane regjistroi fjalët e tij të fundit drejtuar vajzave të tij para vdekjes: Natën e mirë, ju dua
Aktori amerikan Eric Dane regjistroi fjalët e tij të fundit për vajzat e tij Billie (15) dhe Georgia (14) para se të vdiste nga skleroza laterale amiotrofike (ALS).
"Billie dhe Georgia, këto fjalë janë për ju. U përpoqa. Ndonjëherë pengohesha, por u përpoqa. Në përgjithësi, kaluam shumë mirë, apo jo? Më kujtohen të gjitha kohërat që kaluam në plazh. Ju të dy, unë dhe mami, në Malibu, Santa Monika, Hawaii, Meksikë. Ju shoh tani duke luajtur në oqean për orë të tëra, 'fëmijët e mi të ujit'. Ato ditë ishin parajsë (loja e fjalëve me qëllim)," tha ai.
Ai vazhdoi duke thënë se shpresonte që ata jo vetëm ta dëgjonin, por edhe ta kuptonin. Ai u tha atyre se duhej të jetonin në të tashmen dhe se ishte e vështirë, por se ai kishte mësuar ta bënte këtë.
"Për vite me radhë endesha mendërisht, i humbur në kokën time për periudha të gjata, i zhytur në shqetësim dhe vetëmëshirë, turp dhe dyshim. Vura në dyshim veten dhe vendimet e mia. 'Duhet ta kisha bërë këtë. Nuk duhet ta kisha bërë kurrë atë.' Jo më," vazhdoi ai.
Ai u tha atyre se duhet të bien në dashuri, jo domosdoshmërisht me një person, megjithëse e rekomandon edhe këtë. Ata duhet të gjejnë gëzimin dhe pasionin e tyre, diçka që do t'i bëjë të zgjohen në mëngjes. Ai u dashurua me aktrimin kur ishte në moshën e tyre dhe u tha atyre se e donte punën e tij pavarësisht diagnozës.
"Puna ime nuk më përcakton, por më emocionon. Gjej diçka. Gjej rrugën tënde, qëllimin tënd, ëndrrën tënde. Pastaj vazhdo për të. Vërtet vazhdo për të," tha ai.
Pastaj ai i këshilloi ata që t’i zgjidhnin miqtë e tyre me mençuri.
"Gjej njerëzit e tu dhe lëri ata të të gjejnë, pastaj dorëzoju atyre. Më i miri prej tyre do të të shpërblejë. Pa gjykime. Pa kushte. Pa pyetje", tha ai.
Ai ishte mirënjohës për miqtë dhe familjen e tij sepse ia bënë jetën më të lehtë pasi zbuloi se ishte i sëmurë.
"Nuk mund të bëj më as gjërat e vogla që bëja më parë. Nuk mund të ngas makinën nëpër qytet, të shkoj në palestër, të pi kafe dhe të shoqërohem. Kam mësuar të përqafoj alternativat. Miqtë e mi vijnë tek unë. Ata thjesht shfaqen. Kjo është e rëndësishme. Thjesht shfaqu dhe duaji miqtë e tu me gjithçka që ke. Mbaji fort. Ata do të të argëtojnë, do të të udhëzojnë, do të të mbështesin dhe disa madje do të të shpëtojnë", tha ai.
Ai u tha atyre se duhet të luftojnë me gjithë qenien e tyre, me dinjitet, deri në frymën e fundit.
"Kjo sëmundje po ma merr ngadalë trupin, por nuk do të ma marrë kurrë shpirtin", deklaroi ai. Në fund, u tha atyre se po u linte dy gjëra: forcën dhe qëndrueshmërinë e tij.
"Ju të dy jeni njerëz të ndryshëm, por të dy jeni të fortë dhe elastikë. Ju trashëguat qëndrueshmërinë nga unë. Unë ngrihem menjëherë dhe vazhdoj të kthehem. Ngrihem përsëri e përsëri dhe përsëri. Pra, kur diçka e papritur ju godet, dhe do të ndodhë, sepse kjo është jeta, luftoni dhe përballeni me ndershmëri, integritet dhe hir, edhe nëse duket ose duket e pakapërcyeshme", tha ai, duke shtuar se ata mund të përballen me ferrin me dinjitet.
"Luftoni, vajza, dhe mbajini kokat lart. Billie dhe Georgia, ju jeni zemra ime. Ju jeni gjithçka për mua. Natën e mirë. Ju dua. Këto janë fjalët e mia të fundit", përfundoi ai. /Telegrafi/