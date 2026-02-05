Emma Stone zbulon pse është një nga të paktat yje që nuk ka Instagram
Emma Stone zbuloi arsyen pse nuk e përdor Instagram-in si shumica e yjeve të Hollywood-it në ditët e sotme. Aktorja 37-vjeçare shpjegoi se, në vend që të mbajë kontakte me kolegët dhe fansat përmes rrjeteve sociale, ajo zgjedh të qëndrojë larg tyre për të mbrojtur shëndetin e saj mendor.
Megjithatë, Stone tregoi se është e regjistruar në një platformë të caktuar, të cilën e përdor për të “vëzhguar nga larg” dhe për të qenë e përditësuar me kulturën popullore.
Në një intervistë të re për Rolling Stone, ylli i filmit Bugonia foli për sa kohë kalon realisht online, ndërsa diskutonte edhe reklamën e ardhshme të Super Bowl-it që ka xhiruar me regjisorin e Bugonia, Yorgos Lanthimos, për kompaninë Squarespace.
Në reklamë, e cila pritet të transmetohet mes çerekut të parë dhe të dytë gjatë Super Bowl-it, të dielën më 8 shkurt, Stone përpiqet të blejë një domain dhe të krijojë një faqe interneti me emrin e saj të vërtetë.
Ajo zbuloi se jo vetëm që po aktronte në reklamë, por kishte provuar realisht të krijonte një faqe interneti me emrin e saj dhe madje kishte blerë domain-in.
Kur u pyet për mundësitë se çfarë mund të bënte me domain-in e saj dhe nëse do të dëshironte, për shembull, ta kthente atë në një blog stili jete, ajo u përgjigj shumë drejtpërdrejt.
“Njëqind për qind jo,” u përgjigj fituesja e çmimit Oscar. “Kjo është arsyeja pse nuk kam as Instagram.”
Ajo vazhdoi: “Jam shumë e frikësuar për shëndetin tim mendor që të angazhohem në atë mënyrë, dhe për këtë arsye jam thjesht një vëzhguese nga larg dhe më pëlqen të ndjek përmbajtjen e të tjerëve.”
Më vonë, ajo shpjegoi edhe pse nuk kishte tentuar kurrë më parë të blinte dhe të zotëronte të drejtat e domain-it me emrin e saj.