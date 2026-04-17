Eminem bëhet gjysh - vajza e tij e madhe Alaina Scott, sjell në jetë një fëmijë
Vajza e madhe e reperit Eminem, Alaina Scott, ka zbuluar se ka mirëpritur fëmijën e saj të parë me bashkëshortin Matt Moeller.
Alaina (32) lindi një vajzë të quajtur Scottie Marie më 14 prill 2026 dhe ndau lajmin e lumtur dhe fotot e para në Instagram dy ditë më vonë.
Në postim, ajo shkroi një mesazh emocional në të cilin e përshkroi vajzën e saj si "gjithçka dhe më shumë", duke shtuar se zemra e saj ishte "jashtë trupit të saj".
Ajo shpjegoi gjithashtu se emri Scottie ka një kuptim të veçantë: "Scottie, në nder të 'motrave të mia Scott'. Grave që i dhanë kaq shumë kuptim emrit dhe jetës sime. Tani le t'i japë ajo kuptimin e saj dhe le ta dijë gjithmonë sa shumë është e dashur nga mamaja, babai dhe hallat e saj".
Ajo gjithashtu i drejtoi fjalë prekëse burrit të saj, duke thënë se nuk mund ta besonte që fëmija i tyre ishte vërtet i tyre dhe e falënderoi atë që i dha asaj "dhuratën më të madhe të jetës".
Çifti njoftoi për herë të parë lajmin e shtatzënisë së tyre në tetor 2025 nëpërmjet një postimi në Instagram, ku treguan një kostum për fëmijë me mbishkrimin "Baby Moeller".
Eminem e adoptoi Alainën në fillim të viteve 2000, pasi nëna e saj biologjike luftoi me varësinë. Reperi ka tre vajza dhe kjo është nipi/mbesa e tij e dytë - vajza tjetër e tij Hailie Jade Scott kishte tashmë një djalë. /Telegrafi/