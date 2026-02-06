Elton John padit botuesin e DailyMail, pretendon se i kanë hakuar telefonin dhe i kanë shkelur privatësinë
Elton John tha gjatë dëshmisë së tij në Gjykatën e Lartë në Londër se u tërbua kur mësoi për akuzat se telefonat e tij fiks ishin përgjuar në emër të DailyMail.
Ai deklaroi se veprimet e DailyMail binin jashtë standardeve më themelore të mirësjelljes njerëzore. John paditi Associated Newspapers, botuesin e DailyMail, për shkelje të supozuara të privatësisë së bashku me bashkëshortin e tij David Furnish, Princin Harry dhe katër të tjerë.
Associated ka mohuar akuzat për përgjim telefonash dhe shkelje të tjera dhe pretendon se artikujt e saj në gazeta bazohen në informacione që janë tashmë të disponueshme publikisht ose të marra nga burime legjitime, siç janë lajmet nga rrethet shoqërore të personazheve të famshëm.
John, i cili u paraqit nëpërmjet videos, tha se mësoi për parregullsitë e supozuara të Mail vetëm kur shoqja e tij e ngushtë, aktorja Elizabeth Hurley, e cila është gjithashtu një nga paditëset, ia tregoi. Hurley u informua nga një hetues privat se telefonat fiks të John-it u përgjuan ndërsa ajo po qëndronte me të menjëherë pas lindjes së djalit të saj.
Dëshmia e prokurorit privat është një nga çështjet kryesore të kontestuara në këtë çështje, sepse pasi dha një deklaratë para prokurorëve, ai tani e ka tërhequr atë deklaratë dhe ka hedhur dyshime mbi vërtetësinë e saj.
"Kur e kuptuam seriozitetin e asaj që kishte ndodhur, u indinjuam", tha ai.
John deklaron se ndërsa Hurley po qëndronte me të, tre nga telefonat e tij fiks u hakuan. /Telegrafi/