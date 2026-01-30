Elijona mungon në 'prime', u nis me urgjencë në spital pak para se të fillonte spektakli
Pak minuta para nisjes së Prime-it të Big Brother VIP Kosova, banorja Elijona është nisur drejt spitalit, duke shqetësuar si banorët e tjerë ashtu edhe publikun e spektaklit.
Lajmin e konfirmoi moderatori Alaudin Hamiti, i cili sqaroi se gjendja e saj nuk është për t’u shqetësuar.
Ai bëri me dije se Elijona po merr trajtimin e duhur mjekësor dhe është nën kujdes profesional.
Ende nuk është e qartë nëse banorja do të rikthehet sonte gjatë spektaklit 'prime' ose pas mbarimit të tij.
Fansat e saj mbeten të tensionuar për zhvillimet e mëtejshme brenda shtëpisë së BBVK. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals