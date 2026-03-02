Elijona pas rastit me dajën në Big Brother: Babai im ka qenë krenar me mua
Elijona Binakaj ka folur në Post Big Brother për situatat që ka pasur brenda, që nuk kanë qenë edhe të lehta.
E pyetur për zarfin e kuq, për mesazhin e dajës, finalistja e këtij edicioni tha se e ka bërë krenare babanë e saj.
"Babai ka qenë shumë krenar me mua. Në momentin që e sheh që ke arritur të bësh familjen tënde krenare", tha ajo.
Në anën tjetër shtoi: "Gabime të vogla kemi bërë të gjithë".
Elijona thotë se nuk është penduar fare për gjithë rrugëtimin që ka bërë në këtë format.
Ajo u shpall finalistja e dytë, pas fitores që e rrëmbeu Londrim Mekaj, kurse në vend të tretë Ludo Lee.
Finalistët kanë shprehur ndjesitë e tyre pas Big Brother, për atë që kanë parë jashtë dhe se si u shfaqën në sytë e publikut. /Telegrafi/
