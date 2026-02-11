E fejuara e Mick Jagger pretendon se është sulmuar jashtë klubit: Jam e shokuar dhe e trishtuar
E fejuara e Mick Jagger, Melanie Hamrick, ka pohuar se është sulmuar fizikisht jashtë një klubi në Londër.
Ajo shpjegoi në Instagramin e saj se u kap nga dy persona në një klub privat në Londër dhe më pas e fshiu postimin.
"Është vërtet e vështirë për t’u ndarë me të, por sonte u sulmova fizikisht. Jam mirënjohëse ndaj miqve të mi që më mbrojtën. Jam mirënjohëse ndaj njerëzve të mirë që më erdhën në ndihmë. Jam e shokuar, e trishtuar dhe me zemër të thyer që njerëzit sillen me njëri-tjetrin në këtë mënyrë", tha ajo.
Jagger dhe Hamrick u takuan për herë të parë në vitin 2014 pas dy vitesh lidhje. Edhe pse spekulimet kishin vazhduar për një kohë të gjatë, vetëm në prill të vitit 2025 ata konfirmuan se ishin të fejuar prej disa vitesh.
Jagger dhe Hamrick qëndrojnë shpesh në Francë dhe ndajnë foto nga udhëtimet e tyre së bashku në rrjetet e tyre sociale. /Telegrafi/