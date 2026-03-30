"E bëjnë për kamerat", nisin tensionet e para në Ferma VIP - Vanesa shpërthen në lot
Pjesëmarrësit e Ferma VIP 3 nisën ditën e re sot (e hënë) duke u përqendruar në ndarjen e detyrave dhe kujdesin për kafshët.
Një vizitë e veterinerit u shfrytëzua për t’u dhënë këshilla mbi sjelljen dhe trajtimin e duhur të kafshëve, duke siguruar që punët e përditshme të kryheshin në mënyrë profesionale.
Momente qesharake nuk munguan gjatë aktivitetit.
Një nga këto ishte kur Jonida Maliqi dhe Moza Ahmeti u trembën nga një pulë, duke shkaktuar të qeshura mes pjesëmarrësve të tjerë.Nga ana tjetër, disa situata sollën tension.
Vanesa u ndje emocionalisht e ngarkuar dhe shpërtheu në lot, duke kërkuar të fliste me Again.
“E kuptoj kush sillet për kamerat dhe kush jo. Ndjej kur dikush më thotë sinqerisht ‘sa e mirë je’ dhe kur dikush e thotë ndryshe”, u shpreh ajo mes emocioneve.
Dita në fermë ofroi një përzierje pune serioze, momente argëtimi dhe emocione të forta, duke treguar aspekte të ndryshme të jetës brenda Ferma VIP 3. /Telegrafi/