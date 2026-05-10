Dy policë antidrogë padisin Matt Damon dhe Ben Affleck: Na portretizuan si të korruptuar
Dy oficerë të antidrogës në Miami-Dade kanë paditur për shpifje shtëpinë e produksionit të Matt Damon dhe Ben Affleck, 'Artists Equity', duke pretenduar se filmi “The Rip” i portretizon ata në mënyrë të rreme si policë të korruptuar.
Padia është ngritur në gjykatë federale në Florida nga oficerët Jason Smith dhe Jonathan Santana, të cilët kanë qenë të përfshirë në një aksion të vitit 2016 ku u gjetën gati 22 milionë dollarë të fshehura në një shtëpi në Miami Lakes.
Sipas tyre, trilleri i Netflix-it, i promovuar si “i frymëzuar nga ngjarje reale”, ka marrë shumë elemente nga rasti i tyre, por në film policët paraqiten të përfshirë në vjedhje, lidhje me kartelin dhe vrasje.
Në padi përmenden edhe bashkëprodhuesit 'Falco Pictures', ndërsa oficerët kërkojnë dëmshpërblim (pa specifikuar shumën) për shpifje, shpifje me nënkuptim dhe shkaktim të qëllimshëm të vuajtjes emocionale.
Ata thonë se persona që e njihnin hetimin real i lidhën lehtë me personazhet e filmit dhe se pas shikimit të filmit u pyetën nga familjarë, kolegë dhe prokurorë, madje u la të kuptohej se mund të kishin mbajtur një pjesë të parave të sekuestruara.
Oficerët pretendojnë se para publikimit në janar 2026 i kishin dërguar një letër produksionit, duke kërkuar ndryshime në film dhe në deklaratën shoqëruese, por filmi doli pa modifikime.
Netflix nuk është përfshirë si i paditur, ndërsa Damon dhe Affleck nuk kanë komentuar publikisht.
Filmi, me regji të Joe Carnahan, i ka Damon dhe Affleck në rolin e oficerëve të policisë në Miami, ku besimi mes tyre tronditet pasi gjatë një bastisjeje zbulojnë miliona dollarë.
Filmi u publikua në Netflix në janar 2026. /Telegrafi/