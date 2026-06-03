Dumfries kaloi testet mjekësore, Real Madridi ia paguan Interit shumën e kërkuar në klauzolë
Real Madridi e informoi zyrtarisht Interin sot se po aktivizon klauzolën e lirimit për mbrojtësin e djathtë holandez Denzel Dumfries.
Drejtuesit e Klubit Mbretëror i dërguan të gjithë dokumentacionin e nevojshëm klubit italian, duke e nisur transferimin e mbrojtësit.
Futbollisti i njohur tashmë ka përfunduar me sukses të gjitha ekzaminimet mjekësore në Holandë gjatë ditës së sotme, dhe e vetmja gjë që mbetet është të zyrtarizohet bashkëpunimi me gjigantin spanjoll.
Ekipi nga "Giuseppe Meazza" do të arkëtojë rreth 20 milionë euro për këtë shitje, sa ishte klauzola e lojtarit.
Fabrizio Romano e konfirmoi këtë lajm, duke njoftuar se tashmë gjithçka tashmë është mbyllur.
🚨 Understand Real Madrid have officially informed Inter with document about activating release clause to sign Denzel Dumfries today!
Dumfries completed medical tests in the Netherlands as new Real Madrid player today. All done. ✅🔐
Inter receive €20m. Here we go, confirmed. pic.twitter.com/QZdEiQm3qD
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 3, 2026
Dumfries do të sjellë një dozë të madhe agresiviteti dhe shpejtësie në anën e djathtë të ekipit të Madridit, gjë që është pikërisht ajo që u ka munguar.
Tifozët e Realit mezi presin prezantimin zyrtar të përforcimeve të reja në stadiumin "Santiago Bernabeu", i cili pritet të ndodhë në ditët në vijim. /Telegrafi/