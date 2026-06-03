Real Madridi e informoi zyrtarisht Interin sot se po aktivizon klauzolën e lirimit për mbrojtësin e djathtë holandez Denzel Dumfries.

Drejtuesit e Klubit Mbretëror i dërguan të gjithë dokumentacionin e nevojshëm klubit italian, duke e nisur transferimin e mbrojtësit.

Futbollisti i njohur tashmë ka përfunduar me sukses të gjitha ekzaminimet mjekësore në Holandë gjatë ditës së sotme, dhe e vetmja gjë që mbetet është të zyrtarizohet bashkëpunimi me gjigantin spanjoll.

Ekipi nga "Giuseppe Meazza" do të arkëtojë rreth 20 milionë euro për këtë shitje, sa ishte klauzola e lojtarit.

Fabrizio Romano e konfirmoi këtë lajm, duke njoftuar se tashmë gjithçka tashmë është mbyllur.

Dumfries do të sjellë një dozë të madhe agresiviteti dhe shpejtësie në anën e djathtë të ekipit të Madridit, gjë që është pikërisht ajo që u ka munguar.

Tifozët e Realit mezi presin prezantimin zyrtar të përforcimeve të reja në stadiumin "Santiago Bernabeu", i cili pritet të ndodhë në ditët në vijim. /Telegrafi/

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