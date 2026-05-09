Dua Lipa mban fjalimin hyrës në 10-vjetorin e International Booker Prize
Dua Lipa ka ndarë me ndjekësit një moment të veçantë nga mbrëmja e kaluar, ku mbajti fjalimin hyrës në 10-vjetorin e International Booker Prize.
Këngëtarja me famë botërore e quajti një nder pjesëmarrjen në ceremoninë prestigjioze, duke theksuar dashurinë e saj për librat dhe letërsinë e përkthyer.
Në postimin e bërë në Instagram, Dua u shpreh se ishte emocionuese të fliste para shkrimtarëve, përkthyesve, gjyqtarëve dhe adhuruesve të librave në një event kaq të rëndësishëm letrar.
Dua Lipa/Instagram
“Një nder të flisja për librat dhe letërsinë e përkthyer, diçka që e mbaj shumë pranë zemrës sime”, shkroi artistja krahas fotografive të publikuara nga eventi.
Ajo falënderoi gjithashtu The Booker Prize Foundation për ftesën, si dhe përmendi projektet e saj Service95 dhe Service95 Book Club, të cilat lidhen ngushtë me promovimin e leximit dhe kulturës. /Telegrafi/
