Driloni bllokohet në Dubai: Sapo pashë një raketë, por jemi mirë
Fituesi i Big Brother VIP Kosova 3, Driloni, i është drejtuar ndjekësve me një videomesazh nga Dubai, ku po ndodhet për shkak të udhëtimit të tij të fundit.
Në video, Driloni tha: “Përshëndetje njerëz, shpresoj që jeni mirë krejt, mos u bëni merak, jam duke marrë shumë mesazhe, por mirë është çdo send. E di që jam në Dubai për fat të keq, por nuk është që janë duke u marrë vesh sendet këtu fort, puna e luftës. Përndryshe në pak më herët e pamë një raketë dhe i çuan krejt njerëzit që kanë dalë të ecin, në shtëpi. Por mirë është çdo send, tani jemi duke pritur. Njëherë nuk kemi të drejtë të kthehemi, aeroporti është mbyllur në Dubai. Por përndryshe jemi mirë, mos u bëni merak".
Ngjarjet e fundit në Dubai kanë shkaktuar kaos të përkohshëm në disa zona, duke detyruar qytetarët dhe vizitorët të qëndrojnë brenda dhe të ndjekin udhëzimet e sigurisë.
Mesazhi i Drilonit qetëson fansat e tij, duke treguar se ai ndodhet në siguri megjithë situatën e tensionuar. /Telegrafi/