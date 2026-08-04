Drejtori sportiv i Leipzigut zbulon të vërtetën për transferimin e Diomandes te Real Madridi
Drejtori sportiv i klubit gjerman Leipzig, Marcel Schafer, ka sqaruar situatën rreth raportimeve për një marrëveshje me Real Madridin për transferimin e Yan Diomandes, duke theksuar se negociatat ende nuk kanë arritur në fazën e finalizimit të një marrëveshjeje.
Saga e Yan Diomandes mori një kthesë të re pasi lojtari mungoi në udhëtimin e Leipzigut drejt Austrisë të shtunën e kaluar, duke deklaruar se ishte i sëmurë, ndërsa vazhdoi të stërvitej individualisht.
Duke folur për Sky Sport Germany të hënën, Schafer foli drejtpërdrejt për situatën.
“Është e qartë se disa të ashtuquajtur ekspertë të afatit kalimtar raportuan disa ditë më parë se marrëveshja ishte arritur ose se ishte dhënë sinjali i nisjes. Kjo thjesht nuk është e vërtetë. Ne ende nuk kemi arritur në atë fazë”, deklaroi ai.
“Ka pasur një ndryshim në përfaqësuesit e lojtarit. Kontakti ynë tani është Roc Nation dhe kjo është diçka që Yan na e ka bërë të qartë në mënyrë kategorike. Nuk besoj se një transferim do të dështonte për këtë arsye, nëse një transferim do të ndodhë fare”, shtoi Schafer.
Lojtari u rikthye në stërvitje me Leipzigun të hënën, pas pushimeve në Abixhan që erdhën pas pjesëmarrjes së tij në Kupën e Botës.
Ai iu nënshtrua testeve mjekësore po atë ditë dhe zhvilloi një pjesë të stërvitjes me grupin, në një seancë të hapur për mediat dhe tifozët.
Ndërkohë, zërat për një transferim të afërt te Real Madridi vazhduan të qarkullonin, por deri tani asgjë nuk është nënshkruar.
Të martën, lojtari u rikthye në qendrën stërvitore të Leipzigut, ku zhvilloi fillimisht një seancë individuale dhe më pas nuk u shfaq me pjesën tjetër të skuadrës në stërvitjen e dytë.
Situata duket e qartë: Leipzig nuk dëshiron të rrezikojë një dëmtim që mund të prishë një marrëveshje të madhe të mundshme./Telegrafi/