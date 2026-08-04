Drejtori sportiv i klubit gjerman Leipzig, Marcel Schafer, ka sqaruar situatën rreth raportimeve për një marrëveshje me Real Madridin për transferimin e Yan Diomandes, duke theksuar se negociatat ende nuk kanë arritur në fazën e finalizimit të një marrëveshjeje.

Saga e Yan Diomandes mori një kthesë të re pasi lojtari mungoi në udhëtimin e Leipzigut drejt Austrisë të shtunën e kaluar, duke deklaruar se ishte i sëmurë, ndërsa vazhdoi të stërvitej individualisht.

Duke folur për Sky Sport Germany të hënën, Schafer foli drejtpërdrejt për situatën.

“Është e qartë se disa të ashtuquajtur ekspertë të afatit kalimtar raportuan disa ditë më parë se marrëveshja ishte arritur ose se ishte dhënë sinjali i nisjes. Kjo thjesht nuk është e vërtetë. Ne ende nuk kemi arritur në atë fazë”, deklaroi ai.

“Ka pasur një ndryshim në përfaqësuesit e lojtarit. Kontakti ynë tani është Roc Nation dhe kjo është diçka që Yan na e ka bërë të qartë në mënyrë kategorike. Nuk besoj se një transferim do të dështonte për këtë arsye, nëse një transferim do të ndodhë fare”, shtoi Schafer.

Lojtari u rikthye në stërvitje me Leipzigun të hënën, pas pushimeve në Abixhan që erdhën pas pjesëmarrjes së tij në Kupën e Botës.

Ai iu nënshtrua testeve mjekësore po atë ditë dhe zhvilloi një pjesë të stërvitjes me grupin, në një seancë të hapur për mediat dhe tifozët.

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Ndërkohë, zërat për një transferim të afërt te Real Madridi vazhduan të qarkullonin, por deri tani asgjë nuk është nënshkruar.

Të martën, lojtari u rikthye në qendrën stërvitore të Leipzigut, ku zhvilloi fillimisht një seancë individuale dhe më pas nuk u shfaq me pjesën tjetër të skuadrës në stërvitjen e dytë.

Situata duket e qartë: Leipzig nuk dëshiron të rrezikojë një dëmtim që mund të prishë një marrëveshje të madhe të mundshme./Telegrafi/

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