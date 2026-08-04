Amorim thyen heshtjen për Leaon, zbulon të vërtetën për të ardhmen e yllit të Milanit
Trajneri i Milanit, Ruben Amorim, ka dhënë një mesazh të rëndësishëm për tifozët e "Rossonerëve" sa i përket të ardhmes së Rafael Leaos, duke insistuar se ylli portugez mbetet plotësisht i përkushtuar ndaj klubit.
Teksa skuadra vazhdon turneun parasezonal në Australi, deklaratat e trajnerit sugjerojnë se një kthesë e madhe mund të jetë duke ndodhur në situatën e sulmuesit anësor.
Për pjesën më të madhe të fillimit të verës, dukej se Leao dhe Milani po shkonin drejt një ndarjeje përfundimtare.
Lojtari kishte lënë të kuptohej se mund të kishte ardhur fundi i ciklit të tij në Itali, ndërsa drejtuesit e klubit dukeshin të pavendosur për ta zgjatur kontratën aktuale të tij, e cila skadon në qershor të vitit 2028.
Megjithatë, situata ka ndryshuar ndjeshëm javët e fundit. Raportimet e fundit bëjnë të ditur se as Leao dhe as Milani nuk janë më të sigurt se duan të ndahen, duke përfaqësuar një kthesë të madhe krahasuar me qëndrimet që kishin në përfundim të sezonit të kaluar.
Amorim ka folur për spekulimet e vazhdueshme rreth të ardhmes së Leaos në "San Siro", duke dhënë përshtypjen e një lojtari që nuk po kërkon largimin nga klubi.
“Lojtarët po punojnë shumë mirë: si ata që ishin me ne që nga dita e parë, ashtu edhe ata që erdhën më vonë. Rafa është me fat që është pjesë e një klubi si Milani, prandaj duhet të jetë i lumtur. Unë e ndjej se ai është i lumtur dhe i motivuar”, ka thënë Amorim.
“Unë nuk e di se çfarë do të ndodhë nga tani deri në fund të merkatos, por e ndjej që grupi është shumë i bashkuar. E rëndësishme është të vazhdojmë me këtë frymë edhe kur gjërat bëhen të vështira”.
“Në këtë klub duhet të fitosh çdo ndeshje dhe për këtë arsye duhet ta ruajmë mentalitetin e duhur gjatë gjithë sezonit”.
“Nuk kam ndier dhe nuk kam parë asnjë ndryshim te Leao krahasuar me lojtarët e tjerë. Mendoj se të gjithë po përgatiten për të nisur një sezon shumë të vështirë”, përfundoi ai./Telegrafi/