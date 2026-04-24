Donna Dafi publikon klipin e saj më të ri "ManGo" - vjen e veçantë dhe me dukje verore në klip
Artistja shqiptare Donna Dafi ka publikuar videoklipin e saj më të ri, “ManGo”, që tashmë po konsiderohet si një nga këngët më të forta të skenës muzikore ndërkombëtare. Me një mesazh të thellë për rimarrjen e fuqisë personale, kënga pritet të bëhet një nga hitet më të dëgjuara të sezonit.
E vendosur mes R&B-së, pop-it alternativ dhe ritmeve globale të klubeve, “ManGo” vjen me një stil unik dhe modern. Por ajo që e bën këtë këngë të veçantë është mesazhi i saj. “ManGo” nuk është thjesht një këngë – është një deklaratë force.
Ajo pasqyron momentin kur kupton manipulimin, sheh përtej joshjes dhe vendos të mos biesh më në të njëjtën lojë. Nga një fillim i butë dhe lozonjar, kënga zhvillohet në një himn të vetëdijesimit dhe çlirimit emocional.
Duke folur për projektin, Donna Dafi zbulon prapaskenat personale: “‘ManGo’ flet për momentin kur e kupton vlerën tënde dhe vendos të mos luash më. Më quanin të ëmbël, madje më krahasonin me mango – frutin e tij të preferuar. Por unë e ktheva këtë në fuqinë time. Bëhet fjalë për ta kuptuar saktësisht çfarë po ndodh dhe për të zgjedhur të largohesh”.
Ajo shton se kjo është një nga këngët më personale që ka krijuar ndonjëherë: “Ishte si terapi, si të lexoja ditarin tim. Më ndihmoi të arrij atë moment qartësie: po të lë të ikësh”.
Pas publikimeve të dy videoklipeve të fundit, “Primadonna” dhe “Touch Me Like That”, dhe tani me “ManGo”, Donna Dafi po ndërton një identitet të fortë artistik, të bazuar në sinqeritet dhe përvojë reale. Me çdo projekt, ajo po e pozicionon veten si një nga emrat më premtues në skenën ndërkombëtare.
Me një ritëm të qetë, por një groove që të kap menjëherë, “ManGo” është gati të pushtojë si playlistat e natës, ashtu edhe pistat e vallëzimit në mbarë botën.
“ManGo” është tashmë e disponueshme në të gjitha platformat kryesore të transmetimit muzikor. /Telegrafi/
