Dokumentari rreth "America's Next Top Model" pati më shumë se 14 milionë shikime në Netflix në javën e parë
Seriali dokumentar "Reality Check: Inside America's Next Top Model" arriti 14.2 milionë shikime në shtatë ditët e para në Netflix, duke u bërë shfaqja më e shikuar e transmetuesit nga 16 deri më 22 shkurt.
Seria dokumentare me tre pjesë, një vështrim i ashpër mbi sfilatën kontroverse të modës të viteve 2000, përmban intervista me ish-konkurrente, fitues, gjyqtarë dhe madje edhe krijuesen dhe prezantuesen Tyra Banks.
Pas “Reality Check” në 10 titujt televizivë më të ndjekur në gjuhën angleze të Netflix javën e kaluar janë sezoni i tretë i “The Night Agent”, i cili debutoi me 8.4 milionë shikime, dhe sezoni i katërt i “Bridgerton”, i cili shënoi 6.3 milionë shikime në javën e katërt në transmetues.
Midis përmbajtjes jo-angleze, thrilleri misterioz korean "The Art of Sarah" arriti 10 milionë shikime në javën e dytë. Trilleri gjerman i spiunazhit "Unfamiliar" ka 4.3 milionë shikime në javën e tretë, dhe drama historike polake "Lead Children" mblodhi 3.9 milionë shikime.
"Joe's College Road Trip" i Tyler Perry ishte filmi më i shikuar në gjuhën angleze me 10.4 milionë shikime në javën e dytë. I ri në Netflix, filmi i vitit 2012 i Ridley Scott, "Prometheus", arriti vendin e dytë me 6.6 milionë shikime në javën e parë, dhe "KPop Demon Hunters" vazhdon të pushtojë top listat me gjashtë milionë shikime nga 16-22 shkurti.
Kur bëhet fjalë për filmat jo në gjuhën angleze, "A Father's Miracle", "Firebreak" dhe "The Orphans" zunë tre vendet e para me përkatësisht 7.3 milionë, 6.1 milionë dhe 5.3 milionë shikime. /Telegrafi/
- YouTube youtu.be