Një puthje në Festivalin e Filmit në Kanë, regjisori Jordan Firstman dhe aktori Diego Calva u zhytën në pasion para njerëzve në tapetin e kuq
Komediani amerikan Jordan Firstman bëri debutimin e tij si regjisor me filmin "Club Kid" në Festivalin e Filmit në Kanë, dhe tërhoqi vëmendjen e të pranishmëve duke puthur aktorin meksikan Diego Calva.
Kritikët e filmit e vlerësuan filmin dhe publiku e shpërbleu me një duartrokitje gjashtëminutëshe në këmbë. I shfaqur në seksionin Un Certain Regard të festivalit, "Club Kid" ndjek një organizator festash të dështuar në New York, i cili detyrohet të ndryshojë jetën e tij kur mbërrin një vizitor i papritur.
Përveç serialit “Firstman”, në këtë dramë komike luajnë edhe Cara Delevingne, Diego Calva, Miss Benny, Reggie Absolom dhe Eldar Isgandarov.
"Edhe kur 'gërryen nën sipërfaqe' përdorimin e drogës dhe atë që ndodhi gjatë fundjavës, poshtë gjithë kësaj fshihet një grup njerëzish queer që janë qesharakë, të ndjeshëm dhe disi të thyer, artistikë dhe thjesht të plotë. Kjo është ajo që doja të tregoja", i tha ai IndieWire në lidhje me filmin e lartpërmendur.
Në sesionin fotografik para shfaqjes, ai mbajti lart një bluzë ku shkruhej: "Kam përdorur drogë në Kanë dhe e vetmja gjë që mora ishte kjo bluzë e mjerueshme." Pas shfaqjes në Teatrin Debussy, ai u përfshi nga emocionet dhe qau. /Telegrafi/
