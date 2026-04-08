Djali i ish-kryeministrit kanadez flet hapur për marrëdhënien e babait të tij me Katy Perryn: Mendoj se babai im është i lumtur dhe kjo është gjëja më e rëndësishme
Djali i ish-kryeministrit kanadez Justin Trudeau, Xavier, i njohur si Xav, ka folur hapur për marrëdhënien e babait të tij me këngëtaren Katy Perry. Trudeau dhe Perry e konfirmuan publikisht marrëdhënien e tyre në një postim në Instagram në dhjetor 2025.
Të dy partnerët kanë fëmijë nga lidhjet e mëparshme, dhe Xavier tani ka ndarë mendimet e tij për partneren e babait të tij të ri.
Xav ishte i ftuar në podkastin "Can't Be Censored", ku e përshkroi Katy Perry-n si një person super të ëmbël dhe të thjeshtë. Trudeau ka tre fëmijë nga martesa e tij me ish-gruan Sophie - Xavier, Ella-Grace dhe Hadrien, ndërsa Perry ka një vajzë, Daisy Dove Bloom.
"Ajo është super e ëmbël. Është vërtet me këmbë në tokë. Është fantastike", tha 18-vjeçari Xav, duke shtuar, "Mendoj se babai im është i lumtur dhe kjo është gjëja më e rëndësishme".
Xav zbuloi gjithashtu se ai bën vetë muzikë dhe ndonjëherë ia dërgon këngët e tij Katy Perry-t për të marrë mendimin dhe këshillat e saj.
"Kur jam vërtet i kënaqur me një këngë, ia dërgoj asaj. Ajo është gjithmonë e lumtur të më japë këshilla ose të më tregojë se çfarë duhet të ndryshoj", tha ai.
Duke folur për presionin publik për shkak të lidhjes së babait të tij me një yll me famë botërore, Xav tha se ishte mësuar me shumë vëmendje për shkak të karrierës politike të babait të tij.
Xav shtoi gjithashtu se të shohë foto të babait të tij me Katy Perry-n në media është krejtësisht normale për të: "Është si çdo foto tjetër e babait dhe mamit tim, ose thjesht e babait tim".
Kur u pyet se si i përballon komentet negative në internet, Xav tha se ndjek këshillat që i janë dhënë që kur ishte fëmijë.
“Gjithë jetën më thonë: ‘Mos i lexo komentet’.” Megjithatë, ai pranoi se ndonjëherë ndikohet nga kritikat: “Mendoj se janë të ngulitura në trurin tim, por më ndihmon kur dikush komenton në videon time, e shpërndan ose e pëlqen”, përfundoi ai. /Telegrafi/