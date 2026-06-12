Dështoi keq në Angli, ish-lojtari i Liverpoolit bëhet opsion serioz për Barcelonën
Barcelona ka identifikuar Darwin Nunezin si një alternativë më të përballueshme ekonomikisht në rast se dështon transferimi i Julian Alvarez, sipas raportimeve nga Mundo Deportivo.
Me negociatat për sulmuesin e Atletico Madridit që po rezultojnë gjithnjë e më të komplikuara, drejtuesit katalanas kanë nisur të shqyrtojnë emra të tjerë për repartin ofensiv.
Emri i Nunezit thuhet se është diskutuar gjatë bisedimeve mes Barcelonës dhe Al-Hilal për transferimin e përhershëm të Joao Cancelos.
Një faktor i rëndësishëm në këtë pistë është edhe agjenti i njohur Jorge Mendes, i cili përfaqëson të dy lojtarët dhe gëzon marrëdhënie të mira me klubin blaugranas.
Sulmuesi uruguaian ka kaluar një periudhë të vështirë në Arabinë Saudite, pasi u la jashtë skuadrës së Al-Hilal në pjesën e dytë të sezonit për t’i hapur vendin regjistrimit të Karim Benzemas.
Nunez dëshiron të largohet nga klubi arab dhe është në dijeni të interesimit të Barcelonës, ndërsa po pret zhvillimet e ardhshme.
Përveç katalanasve, ai është lidhur edhe me një rikthim të mundshëm te Liverpooli./Telegrafi/