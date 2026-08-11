S’ndalen problemet për Barcelonën, edhe tre lojtarë po e ndjekin rrugën e Ronald Arauajos larg “Camp Nout”
Barcelona mund të përjetojë edhe disa largime të tjera para mbylljes së afatit kalimtar të verës, pasi Ronald Araujo tashmë ka kompletuar një lëvizje befasuese drejt Liverpoolit.
Uruguaiani iu bashkua “Reds” në formë huazimi për një sezon, pas dy viteve të vështira nën drejtimin e Hansi Flickut në Camp Nou. Në fakt, minutat e tij më të mira gjatë sezonit 2025/26 erdhën në një rol të pazakontë si sulmues emergjent, një tregues i qartë për zvogëlimin e hapësirës së tij në skuadër.
Araujo vendosi të largohej në vend se të vazhdonte të luftonte për minuta te Barcelona, ndërsa klubi katalunas ishte i gatshëm ta lejonte largimin e tij. Tani, disa futbollistë të tjerë mund të ndjekin të njëjtën rrugë para fillimit të sezonit 2026/27.
Ferran Torres
Vetëm disa muaj më parë, Barcelona kishte planifikuar transferimin e Julian Alvarez nga Atletico Madridi si pasardhës të Robert Lewandowskit. Argjentinasi pritej t’i bashkohej Ferran Torresit në repartin ofensiv, duke nisur një epokë të re në sulmin katalunas.
Megjithatë, situata ka ndryshuar pas Kupës së Botës, me Alvarezin që duket se do të qëndrojë në Madrid, pavarësisht dëshirës së tij për t’u larguar. Ndërkohë, Ferran raportohet se ka arritur marrëveshje me Paris Saint-Germainin.
Spanjolli e rriti ndjeshëm vlerën e tij pas golit që i dha Spanjës triumfin në finalen e Kupës së Botës, por Barcelona nuk ndërmori hapa për t’i ofruar një kontratë të re.
Një shitje e Ferranit do t’i sillte klubit fonde të rëndësishme, por në të njëjtën kohë do ta linte Flickun pa një sulmues tipik për pozitën e qendërsulmuesit. Nëse transferimi realizohet, Barcelona do të detyrohet të kërkojë një tjetër sulmues, përndryshe Anthony Gordon ose Karim Adeyemi mund të përdoren në majën e sulmit.
Marc Casado
Marc Casado dikur konsiderohej një nga talentet më premtues të akademisë La Masia, por situata e tij ndryshoi pas një lëndimi serioz në gju në mars të vitit 2025.
Pas rikthimit, mesfushori e gjeti veten prapa Marc Bernalit, Eric Garcias dhe më vonë edhe Gavit në hierarkinë e Hansi Flickut.
Konkurrenca për minuta do të bëhej edhe më e madhe nëse Rodri realizon transferimin e shumëpërfolur nga Manchester City te Barcelona. Megjithatë, Casado mund të largohet nga Camp Nou para se një marrëveshje e tillë të realizohet.
22-vjeçari nuk udhëtoi me Barcelonën drejt Italisë për turneun parasezonal dhe këtë javë është duke u stërvitur i veçuar nga pjesa tjetër e skuadrës.
Casado është lidhur me një transferim te Al Hilal në Ligën Profesionale të Arabisë Saudite, ndërsa Flick duket se ka lënë të kuptohet se largimi i mesfushorit mund të jetë afër.
“Duhet të merren vendime”, kishte deklaruar trajneri gjerman, duke shtuar edhe më shumë dyshimet për të ardhmen e Casados.
Hector Fort
Një tjetër produkt i La Masias që mund të largohet nga Barcelona është Hector Fort.
20-vjeçari u rikthye këtë verë pas një periudhe huazimi te Elche, por nuk arriti ta bindte Flickun se meriton një vend të rregullt në skuadrën e parë.
Jules Kounde pritet të vazhdojë të jetë zgjedhja e parë e Flickut në krahun e djathtë të mbrojtjes, ndërsa Joao Cancelo gjithashtu pritet të vazhdojë karrierën te Barcelona. Për më tepër, paraqitja e Xavi Espart i ka dhënë Flickut edhe një tjetër alternativë për këtë pozitë.
Për këtë arsye, hapësira për Fortin në Camp Nou duket gjithnjë e më e vogël. Mbrojtësi spanjoll është lidhur me disa klube evropiane, ndërsa së fundmi është raportuar interesimi i Fulhamit nga Liga Premier.
Megjithatë, pavarësisht interesimit, raportimet e fundit sugjerojnë se Fort nuk është i bindur për t’u larguar nga Barcelona./Telegrafi/