Barcelona konfirmon lëndimin e yllit të skuadrës, do të mungojë për gjashtë muaj
Barcelona ka marrë një goditje të rëndë në fillim të sezonit, pasi talenti suedez Roony Bardghji ka pësuar një lëndim serioz në gju.
Klubi katalunas ka konfirmuar se 20-vjeçari ka këputur ligamentin e kryqëzuar (ACL) në gjurin e djathtë dhe do t’i nënshtrohet operimit gjatë ditëve në vijim.
“Lojtari do t’i nënshtrohet një operacioni në ditët në vijim”, njoftoi Barcelona përmes një postimi në rrjetin social X.
❗️ INJURY NEWS
First-team player Roony Bardghji has suffered a rupture of the anterior cruciate ligament in his right knee.
The player will undergo surgery in the coming days. pic.twitter.com/Oo8ZHFNDgP
— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 11, 2026
Ky është një tjetër dëmtim i rëndë në karrierën e Bardghjit, i cili kishte kaluar një periudhë të gjatë jashtë fushave edhe në vitin 2024. Në atë kohë, gjatë kohës së tij te Copenhagen, suedezi kishte pësuar një problem serioz në gju dhe kishte qëndruar jashtë për gati një vit.
Bardghji iu bashkua Barcelonës nga Copenhagen dhe ka kontratë me gjigantin katalunas deri në qershor të vitit 2029. Deri tani, ai ka bërë 28 paraqitje në të gjitha garat, duke shënuar dy gola dhe duke dhënë katër asistime.
20-vjeçari, i lindur në Kuvajt, përfaqëson Suedinë në nivel ndërkombëtar. Ai ka tri paraqitje me ekipin e parë të kombëtares, por nuk ishte përfshirë në skuadrën suedeze për Kupën e Botës 2026.
Lëndimi i fundit është një goditje e madhe për Bardghjin, i cili po kërkonte të fitonte më shumë hapësirë dhe të konsolidohej në ekipin e parë të Barcelonës./Telegrafi/