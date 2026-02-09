Dasma gjatë shfaqjes së Bad Bunny në Super Bowl ishte e vërtetë
Dasma gjatë pushimit të Super Bowl 2026 ishte reale, jo vetëm një skenë spektakli.
Rohan Nadkarni i NBC News konfirmoi se çifti kishte ftuar Bad Bunny në ceremoninë e tyre, dhe ai i nderoi duke i përfshirë gjatë performancës në stadiumin Levi’s në Santa Clara, Kaliforni.
Një burim i Daily Mail pohoi se çifti “ishte martuar ligjërisht gjatë pushimit të shfaqjes”.
Momenti u bë hit në rrjete sociale, ku fansat ndanë habinë dhe emocionet e tyre. Shumë komentues u bënë pjesë e magjisë së dasmës, duke vlerësuar sinqeritetin dhe lumturinë e çiftit.
Një përdorues shkroi: “Mendova se ishin aktorë, por kur pashë sa e lumtur ishte nusja, thashë me vete, ‘oh… ndoshta kjo ISHTE e vërtetë!’”
Bad Bunny, i lindur Benito Antonio Martínez Ocasio, solli kulturën portorikane në skenën më të madhe sportive, duke performuar hitet e tij “Tití Me Preguntó” dhe “Yo Perreo Sola”.
Segmenti përfshinte edhe elemente ikonike të muzikës latine, si një moment kushtuar Daddy Yankee me këngën “Gasolina”, dhe prezencën e yjeve të tjerë si Cardi B.
Momenti historik u konsiderua një përzierje unike midis muzikës, kulturës dhe një ceremonie reale dasme, duke bërë pushimin e Super Bowl një eksperiencë të paharrueshme për fansat. /Telegrafi/
