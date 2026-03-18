Çmimet Oscars u ndoqën nga 17.9 milionë shikues, një rënie krahasuar me vitin e kaluar
Ceremonia e 98-të e ndarjes së çmimeve Oscar tërhoqi 17.86 milionë shikues në ABC dhe Hulu, 9 përqind më pak se 19.7 milionë të vitit të kaluar. Ky rezultat e bëri ceremoninë e këtij viti transmetimin televiziv më pak të shikuar të Oscarëve që nga viti 2022.
Transmetimi televiziv arriti një vlerësim mesatar prej 3.92 tek të rriturit e moshës 18 deri në 49 vjeç, nga 4.54 i vitit të kaluar, por më shumë nga 3.82 në vitin 2024.
Pavarësisht rënies së shikueshmërisë, Ceremonia e 98-të e Çmimeve të Akademisë konsiderohet si transmetimi televiziv argëtues në kohën më të mirë të sezonit 2025/2026, sipas Disney.
Rënia e shikueshmërisë për ceremoninë, të prezantuar nga Conan O'Brien, vjen mes tendencave të ngjashme në ceremonitë e tjera të mëdha të ndarjes së çmimeve këtë dimër. Golden Globes pati një rënie prej 6 përqind të shikueshmërisë, me 8.66 milionë shikues në janar, ndërsa Grammy Awards gjithashtu ra me 6 përqind në 14.4 milionë shikues në shkurt.
Sipas Nielsen National Live, ceremonia e ndarjes së çmimeve Oscar ishte programi më i shikuar të dielën, si në përgjithësi ashtu edhe në të gjitha grupet kryesore demografike.
Në të njëjtën kohë, u regjistrua një rritje e ndjeshme e aktivitetit në rrjetet sociale. ABC tha se përshtypjet u rritën me 42.4 përqind, duke arritur në 184,314,370, ndërsa platformat sociale të Akademisë u rritën në 21.6 milionë, nga 19.7 milionë një vit më parë. Më shumë se 129 milionë shikime video u regjistruan gjatë mbrëmjes.
Kjo është rënia e parë e shikueshmërisë së çmimeve Oscar në pesë vjet. Pas një rekordi të ulët prej 10.4 milionë shikuesish në vitin 2021, ceremonia ka parë rritje të vazhdueshme: 16.6 milionë në vitin 2022, 18.8 milionë në vitin 2023, 19.5 milionë në vitin 2024 dhe 19.7 milionë në vitin 2025.
Prezantuesi Conan O'Brien dha rezultate të forta për të dytin vit radhazi, dhe nënkryetari ekzekutiv i Walt Disney Television, Rob Mills, tha se O'Brien mund të qëndronte në rol nëse donte.
“One Battle After Another” fitoi gjashtë çmime Oscar, përfshirë çmimin për Filmin më të Mirë dhe Regjisorin më të Mirë për Paul Thomas Anderson, ndërsa “Sinners” pati një natë të suksesshme me katër çmime, përfshirë çmimin për Aktori më të Mirë për Michael B. Jordan.
Disney ka dy vjet të mbetura në kontratën e saj për transmetimin e çmimeve Oscar, të cilat do të shfaqen në ABC dhe Hulu në vitet 2027 dhe 2028. Marrëveshja e re e Akademisë me YouTube do të hyjë në fuqi në vitin 2029, nga ceremonia e 101-të, me të drejtat e transmetimit të siguruara deri të paktën në vitin 2033.
Të dhënat bazohen në vlerësimet e programit Nielsen National Live+Same Day Big Data Plus për 15 mars 2026, me analiza shtesë të mediave sociale të kryera nga Talkwalker. /Telegrafi/