Çfarë zbulon gjuha e trupit për marrëdhënien e Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton?
Marrëdhënia midis Kim Kardashian dhe Lewis Hamilton ka tërhequr shumë vëmendjen e publikut muajt e fundit dhe përveç paraqitjeve të tyre të përbashkëta, objekt analize është bërë edhe gjuha e trupit të tyre.
Ekspertët në komunikimin joverbal besojnë se gjestet e vogla, shikimet dhe mënyra se si njerëzit sillen ndaj njëri-tjetrit mund të zbulojnë më shumë sesa deklaratat zyrtare.
Sipas disa analizave, ekziston një lehtësi e dukshme midis Kim dhe Lewis që zakonisht karakterizon njerëzit që e njohin mirë njëri-tjetrin dhe ndihen rehat në shoqërinë e njëri-tjetrit. Gjatë paraqitjeve të përbashkëta, ata shpesh shihen duke shkëmbyer buzëqeshje, duke u përkulur drejt njëri-tjetrit gjatë bisedave dhe duke ruajtur kontaktin me sy, i cili konsiderohet një shenjë e lidhjes emocionale në komunikimin joverbal.
Megjithatë, disa ekspertë vërejnë se paraqitjet e tyre publike nuk janë karakterizuar nga pasion i tepruar apo shfaqje intensive të emocioneve. Në evente të tilla si Çmimi i Madh i Monakos, afërsia e tyre është dukur e përmbajtur, me përqafime diskrete dhe gjeste të buta në vend të shfaqjeve të hapura të dashurisë. Një sjellje e tillë mund të tregojë një dëshirë për ta mbajtur marrëdhënien e tyre private larg vëmendjes ose faktin se ata ende po përshtaten me jetën si një çift publik.
Është interesante se kanë dalë edhe interpretime të kundërta. Disa ekspertë të gjuhës së trupit kanë analizuar fotot e çiftit nga plazhi i Malibusë dhe kanë arritur në përfundimin se bashkëveprimi i tyre më shumë i kujton një marrëdhënie miqësore sesa një romancë pasionante. Ata theksuan veçanërisht mungesën e prekjeve spontane dhe intimitetin fizik më të theksuar, duke pretenduar se disa nga fotot dukeshin pak të pozuara.
Nga ana tjetër, gjatë paraqitjeve të përbashkëta në ngjarje sportive dhe udhëtime, mund të shiheshin shenja mbështetjeje të ndërsjellë. Kim ndoqi garat e Hamiltonit, ndërsa piloti i Ferrarit e falënderoi publikisht për mbështetjen e saj. Gjeste të tilla shpesh konsiderohen si një tregues më i rëndësishëm i afërsisë sesa shpërthimet publike të emocioneve.