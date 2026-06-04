Buqeta e Dua Lipës po kthehet në trend: frymëzim për nuset e ardhshme me stil minimalist
Buqeta që Dua Lipa mbajti në ceremoninë e saj intime të martesës me aktorin Callum Turner po komentohet gjerësisht në rrjete sociale dhe media, duke u shndërruar në një frymëzim të ri për nuset e ardhshme dhe adhuruesit e estetikës së dasmave.
Këngëtarja shqiptaro-britanike 30-vjeçare dhe Turner 36-vjeçar u martuan në fshehtësi në Old Marylebone Town Hall në Londër, në një ceremoni të vogël ku çifti thuhet se i kishte zgjedhur me kujdes të gjitha detajet – nga veshjet deri te lulet. Në fotot e publikuara nga vetë Dua, ajo shihet e veshur me kostum të bardhë dhe kapelë, ndërsa buqeta e saj ka marrë vëmendje të veçantë.
Buqeta e Dua Lipës u realizua me lulëkuqe islandeze (Icelandic poppies), në nuanca delikate pjeshke dhe të bardhë. Ajo që e bën të veçantë, sipas artikullit, është qasja krejtësisht minimaliste: buqeta nuk kishte asnjë gjelbërim apo dekor shtesë dhe ishte lidhur thjesht me një shirit të bardhë mëndafshi.
Foto: Madison Phipps/Instagram
Kjo zgjedhje, e thjeshtë por shumë elegante, është pikërisht ajo që po i shtyn shumë nuse të ardhshme ta shohin si model – një buqetë “clean”, moderne dhe e rafinuar, që nuk e ngarkon pamjen, por e plotëson atë.
Index.hr thekson se lulëkuqet islandeze njihen për lulet e tyre të lehta, pothuajse ajrore, si dhe për simbolikën që shpesh u lidhet: shpresa, paqja, bukuria dhe aftësia për ta gjetur bukurinë në momentet e thjeshta.
Si lule të prera, ato janë të bukura, por edhe delikate – zakonisht zgjasin pesë deri në dhjetë ditë në vazo. Artikulli përmend edhe serinë “Champagne Bubbles” si një nga variantet më të kërkuara, për shkak të luleve të mëdha dhe kombinimeve të pazakonshme të ngjyrave, të ngjashme me tonet pastel që kishte zgjedhur Dua.
Me pak fjalë, duket se Dua Lipa nuk ka vendosur trend vetëm me paraqitjen e saj, por edhe me një detaj që shumë nuse e konsiderojnë thelbësor: buqetën. /Telegrafi/