Brikena rrëfen linjën e jetës: Nuk dola si fituese nga Big Brother, por si kryefjalë
Edhe pse gjatë rrugëtimit të saj në “Big Brother VIP 5” nuk arriti ta rrëfente plotësisht “linjën e jetës”, Brikena Selmani e bëri këtë së fundmi, teksa ishte e ftuar në emisionin “Goca dhe Gra”.
Gjatë bisedës, asaj iu kërkua të ndalonte te tre stacionet më të rëndësishme të jetës së saj, duke zgjedhur disa momente që, sipas saj, e kanë formësuar si njeri dhe si figurë publike.
Brikena nisi me një reflektim të përgjithshëm për rrugëtimin e saj, duke pranuar se ka pasur vështirësi, por duke zgjedhur të mos i përmendë në atë moment. “Kam pasur shumë vështirësi në jetë, por sot nuk dua t’i cek”, u shpreh ajo.
Më pas, ajo përmendi vitin e lindjes dhe vendin që zinte në familje: “Kam lindur në vitin 2000, kam qenë gëzimi i parë i familjes”. Një tjetër moment i rëndësishëm për të ishte viti 2015, kur u zhvendos në Kosovë për të jetuar me gjyshen.
“Në vitin 2015 kam shkuar në Kosovë për të jetuar me gjyshen time. Ndonjëherë dashuria e gjyshërve është më e fortë se e prindërve”, rrëfeu Brikena, duke lënë të kuptohet se kjo periudhë ka pasur një ndikim emocional të veçantë në jetën e saj.
Në fund, ajo ndaloi te vitet 2025 dhe 2026, të cilat i cilësoi si kyçe për karrierën dhe ekspozimin e saj publik. Brikena u shpreh se pikërisht këto zhvillime e çuan drejt përfshirjes në “Big Brother VIP”, një eksperiencë që, sipas saj, e bëri të dëgjuar dhe të komentuar, edhe pse nuk e fitoi çmimin e madh.
“Ky vit më bëri të futem në Big Brother, ku nuk dola si fituese, por si kryefjalë”, tha ajo.
Rrëfimi i Brikenës në “Goca dhe Gra” u pa si një tjetër anë e saj, më personale dhe më reflektuese, duke sjellë në vëmendje disa prej pikave që ajo i konsideron më vendimtare në jetën e saj deri tani. /Telegrafi/