Këngëtari i njohur shqiptar, Blero, ka tërhequr vëmendjen e ndjekësve me një deklaratë të bërë së fundmi në rrjetet sociale.

Përmes një postimi në InstaStory, ai ka ironizuar me çështjen zgjedhjes së Presidentit të vendit, duke thënë se është i hapur për këtë pozitë.

“Jam i hapur për pozitën e Presidentit”, ka shkruar ai.

Kjo vjen pasi këto ditë është diskutuar tejet shumë zgjedhja e Presidentit, ndonëse janë propozuar disa emra.

Nëse vendi dështon që të finalizojë këtë proces me kohë, atëherë përballet me zgjedhje të parakohshme parlamentare, pa i bërë ende një muaj prej kur u bë me Qeveri të re.

Mbetet për t'u parë në vijim nëse do të ketë ndonjë vendim sa i përket kësaj.

Për shkak të situatës kanë vijuar edhe reagimet e të famshmëve me ironi. /Telegrafi/

