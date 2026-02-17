Big Brother VIP Albania 5 nis ndryshe, me dokumentar dhe performancë me motive kombëtare nga banorët
Spektakli i së martës i Big Brother VIP Albania 5 ka nisur ndryshe nga zakonisht, duke surprizuar publikun me një hapje emocionuese dhe plot simbolikë kombëtare.
Mbrëmja u çel fillimisht me pamje të shkurtra që rikujtonin momentet kyçe të luftës dhe shtet-ndërtimit të Kosovës, duke krijuar një atmosferë reflektuese dhe krenarie për shikuesit.
Pas këtij kolazhi historik, skena u gjallërua nga një performancë me motive kombëtare e realizuar nga vetë banorët e shtëpisë më të famshme. Interpretimi kryesor erdhi nga këngëtari Mal Retkoceri, i cili solli këngën e njohur “Pavarësia”, projekt i famshëm i Ilir Shaqiri, duke e shoqëruar me një interpretim plot emocion dhe energji patriotike.
Performanca u plotësua nga një koreografi e veçantë me elemente tradicionale dhe simbolike, e ideuar dhe drejtuar nga balerina e shtëpisë, Selin Bollatii, e cila solli në skenë një kombinim elegant lëvizjesh artistike dhe motiveve kombëtare.
Në fund të hapjes, moderatori i spektaklit uroi publikisht të gjithë shqiptarët e Kosovës me rastin e festës së 17 Shkurtit, duke e kthyer nisjen e spektaklit në një moment festiv dhe domethënës që u komentua gjerësisht edhe në rrjetet sociale. /Telegrafi/
