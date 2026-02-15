Bianca Censori shfaqet me geta transparente në Hollywood, pas kërkim-faljes së Kanye West
Bianca Censori ka tërhequr vëmendjen me një paraqitje të guximshme mode në Hollywoodin Perëndimor, ku u shfaq me geta shumë transparente ngjyrë vjollcë pastel dhe një bluzë kafe të ngushtë me supe jashtë.
Arkitektja 31-vjeçare u pa gjatë një daljeje solo, teksa ndaloi edhe për një takim në spa pak para Ditës së Shën Valentinit.
Pamjen e kompletoi me këpucë të bardha me majë të mbyllura dhe syze të zeza, ndërsa flokët i kishte të ndara në mes dhe të lëshuara në onde natyrale mbi shpatulla, shkruan DailyMail.
Paraqitja e saj vjen vetëm disa javë pasi bashkëshorti i saj, Kanye West, kërkoi falje për deklaratat e mëparshme antisemite, duke shpjeguar se veprimet e tij lidhen me betejën me çrregullimin bipolar.
Në një deklaratë të publikuar në Wall Street Journal, reperi shprehu keqardhje për sjelljen e tij, duke thënë se kishte humbur kontaktin me realitetin dhe se pendohet thellësisht për veprimet e tij.
West theksoi gjithashtu se nuk është antisemit dhe se i do “popullin hebre”, duke kërkuar falje edhe komunitetit të zi që, sipas tij, e kishte zhgënjyer. /Telegrafi/