Bella Hadid: Zemra ime është me popullin e Iranit, e ardhmja i përket atyre
Bella Hadid ka shprehur solidaritet me popullin e Iranit përmes një postimi në rrjetet sociale, duke reaguar ndaj sulmeve të fundit dhe situatës së tensionuar në vend.
Ajo tha se zemra e saj është me qytetarët iranianë dhe me çdo civil që vuan pasojat e vendimeve politike dhe përshkallëzimit ushtarak.
Modelja theksoi se shpesh jetët e pafajshme bëhen viktima të vendimeve të marra nga liderë dhe sisteme pushteti, duke shtuar se e ardhmja e Iranit duhet t’i përkasë popullit të tij dhe jo atyre që i heshtin ose i përdorin për interesa politike.
Ajo bëri thirrje për mbrojtjen e civilëve, shmangien e përshkallëzimit të konfliktit dhe për ruajtjen e humanizmit.
Hadid gjithashtu u kërkoi ndjekësve të saj të mbështesin organizatat humanitare që veprojnë në rajon.
Modelja, me origjinë palestineze, ka folur shpesh publikisht për konfliktet në Lindjen e Mesme dhe për pasojat humanitare të luftërave, veçanërisht në Palestinë.
Ylli i famshëm po përdor ndikimin e saj publik për të rritur ndërgjegjësimin mbi çështjet humanitare dhe të drejtave të njeriut, duke treguar se roli i një ylli nuk kufizohet vetëm te moda, por mund të shërbejë edhe për të mbështetur njerëzit dhe komunitetet që përballen me padrejtësi dhe pasiguri. /Telegrafi/