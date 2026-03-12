Bella Hadid për përvojën e xhirimit të serialit "The Beauty": Mësova si ta lë pas perfeksionizmin
Bella Hadid pohon se ka mësuar shumë përmes aktrimit, si personalisht ashtu edhe profesionalisht.
Hadid foli për përvojën e xhirimit të serialit të ri "The Beauty" dhe zbuloi mësimet që nxori gjatë procesit të prodhimit, të cilat ndikuan në jetën e saj jashtë sheshit të xhirimit.
"I gjithë seti më mësoi si të çlirohesha nga kontrolli dhe nga obsesioni im me perfeksionizmin. Zona ime e rehatisë është kur kam gjithçka nën kontroll, por e dija që duhej të dilja nga zona ime e rehatisë, të relaksohesha dhe të lija gjithçka të shkonte", deklaroi ajo.
Ajo shpjegoi se si qëndrimi i saj ndaj pamjes së jashtme u la në plan të dytë gjatë xhirimeve.
"Të ishe e bukur ose perfekte ishte gjëja më e ulët në këtë listë në fund të ditës në shesh xhirimi dhe ky ishte një mësim vërtet i madh për mua. Do ta ruaj këtë për pjesën tjetër të jetës sime", tha ajo.
Hadid luan rolin e Ruby-t, një supermodele ndërkombëtare në prag të famës, e cila përfshihet në një histori të errët rreth një ilaçi kozmetik. Pas kësaj, ajo tha se do të ishte e interesuar për një rol në një komedi romantike ose një rol në një film për kuajt, gjë që lidhet me pasionin e saj për kuajt.
"Nëse bëjnë një film artistik 'Spirit', më regjistroni, jam gati", tha ajo.
Ajo foli gjithashtu për People në janar rreth serialit "The Beauty" dhe vlerësoi kolegët e saj, përfshirë Ashton Kutcher, Anthony Ramos dhe Jeremy Pope.
"Ata ishin në gjendje të më thoshin shumë fjalë të mençura dhe ma bënë të qartë se edhe të qenit i çmendur dhe i çuditshëm është prapëseprapë pozitive. Ndonjëherë gjërat janë të pakëndshme, por në fund të ditës, nuk janë të pakëndshme. Ne të gjithë mund të jemi versione të ndryshme të vetes dhe kjo ishte gjëja më e rëndësishme për mua në këtë shesh xhirimi", tha ajo. /Telegrafi/