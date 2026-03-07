Barcelona përcakton dy prioritetet kryesore të transferimeve dhe alternativat e tyre për verën
Barcelona ka identifikuar nevojën urgjente për të forcuar qendrën e mbrojtjes dhe qendrën e sulmit për edicionin e ri 2026/27.
Hansi Flick ka qenë shumë i qartë me bordin në kërkesat e profileve që kombinojnë forcën mbrojtëse dhe efikasitetin e provuar të shënimit të golave në skenat e mëdha ndërkombëtare.
Prioriteti absolut i stafit të trajnerëve është të gjejë pasardhës të besueshëm për pozicionet që do të pësojnë humbje të konsiderueshme për shkak të përfundimit të ciklit të disa veteranëve.
Alvarez dhe Bastoni: Basti 180 milionë eurosh
Prioriteti kryesor i Barcelonës është të nënshkruajë Alvaro Alvarezin nga Atletico Madrid për të udhëhequr sulmin e tyre pas largimit të Robert Lewandowskit.
Marrëveshja për argjentinasin pritet të arrijë në 100 milionë euro, një shifër që tregon besimin e plotë të trajnerit gjerman në lëvizshmërinë dhe aftësinë e tij për të shënuar.
Njëkohësisht, klubi katalunas dëshiron të forcojë mbrojtjen e tij me mbërritjen e një qendërmbrojtësi të klasit botëror, i cili mund të sigurojë shpërndarje të topit dhe lidership.
Alessandro Bastoni është i zgjedhuri për këtë mision, megjithëse largimi i tij nga Interi do të kërkojë një shpenzim prej së paku 80 milionë eurosh.
Ky investim i përbashkët prej 180 milionë eurosh do ta bënte ekipin më aktiv në tregun e transferimeve të verës, duke i dhënë një shtysë të konsiderueshme skuadrës së tyre.
Qendërmbrojtësi italian dhe sulmuesi argjentinas përfaqësojnë "Planin A" të një bordi që kërkon rezultate të menjëhershme sipas modelit të ri të futbollit.
Plani B i Barcelonës
Megjithatë, drejtuesit e klubit janë të vetëdijshëm se rregulloret e Fair Play Financiar mund t’i detyrojnë ata të ndjekin alternativa më të rrepta. Barcelona është optimiste për mundësinë e shfrytëzimit të tregut të lojtarëve të lirë për të përmbushur dëshirat e trajnerit pa një tarifë transferimi.
Në këtë skenar, emri i Marcos Senesi po fiton terren të rëndësishëm si një opsion i zgjuar për të forcuar mbrojtjen me përvojën e tij në Ligën Premier. Kontrata e qendërmbrojtësit argjentinas me Bournemouth skadon këtë verë, gjë që do ta lehtësonte shumë nënshkrimin e tij si transferim i lirë në qershor.
Për sulmin, mundësia e artë ka një emër në Serie A: një sulmues me atribute fizike imponuese. Kontrata e Dusan Vlahovicit me Juventusin po skadon, duke e bërë atë zëvendësuesin ideal për vijën sulmuese nëse opsioni i Atleticos rezulton i paarritshëm financiarisht. /Telegrafi/