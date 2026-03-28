Barcelona mund ta përfshijë njërin nga këta dy yje në marrëveshjen për Bastonin
Barcelona po konsideron të përfshijë Dani Olmon ose Ferran Torresin në një marrëveshje të mundshme për të nënshkruar me Alessandro Bastonin nga Interi këtë verë.
Klubi katalonas e sheh mbrojtësin italian si një objektiv kryesor për të forcuar mbrojtjen e tyre.
Megjithatë, Interi ka vendosur një vlerësim të lartë për Bastonin, midis 70 dhe 80 milionë eurosh, që paraqet një sfidë të rëndësishme financiare për Barcelonën.
Për të mbuluar diferencën, Barcelona po shqyrton një strukturë “lojtar-plus-para”.
Sipas Calciomercato, përfaqësuesit e Bastonit tashmë kanë hapur kontakt me Barcelonën për të diskutuar kushtet kontraktuale.
Dani Olmo ka dalë si një mundësi e mundshme. Mesfushori ofensiv është i admiruar nga Interi dhe mund të ofrojë fleksibilitet taktik.
Ferran Torres është opsioni i dytë. Sulmuesi spanjoll mund të luajë në të gjithë linjën e sulmit dhe do të shtonte thellësi në repartin ofensiv.
Nga perspektiva e Barcelonës, asnjë nga lojtarët nuk është plotësisht i paprekshëm. Olmo ka rënë në hierarki, pasi Fermin Lopez preferohet në planet e Hansi Flick, ndërsa Ferran ka pasur vështirësi në konsistencë dhe ka humbur terren ndaj Robert Leëandoëskit.
Për Interin, çdo marrëveshje duhet të ketë kuptim si financiar ashtu edhe sportiv, pasi Bastoni mbetet thelbësor për projektin e tyre defansiv./Telegrafi/