Barcelona pritet të marrë një kompensim të madh financiar nga FIFA pas lëndimit të Raphinhas
Barcelona do të marrë kompensim financiar nga FIFA për lëndimin e Raphinhas që ai pësoi gjatë pushimit ndërkombëtar.
Sulmuesi brazilian pësoi lëndimin në kofshën e djathtë gjatë ndeshjes miqësore kundër France national football team dhe pritet të mungojë për rreth pesë javë.
Pasi mungesa e tij tejkalon minimumin prej 28 ditësh të kërkuar nga Skema e Mbrojtjes së Klubeve e FIFA-s, klubi katalanas ka të drejtë për një pagesë kompensimi.
FIFA kompenson klubet bazuar në pagën fikse të lojtarit dhe kohëzgjatjen e mungesës që kalon 28 ditë.
Në rastin e Raphinhës, Barcelona mund të marrë afërsisht 143,836 euro. Ndërsa kjo ndihmon për të zbutur ndikimin financiar, kompensimi mbetet i kufizuar krahasuar me koston sportive të humbjes së një lojtari kyç.
Për krahasim, Barcelona kishte marrë një kompensim ndjeshëm më të lartë për lëndimin afatgjatë të Gavi në vitin 2023./Telegrafi/